Trump'tan Papa'ya sert mesaj: Zayıf ve korkunç

Florida dönüşü uçakta sosyal medya üzerinden Papa'yı hedef alan Trump, Washington'a inişinde gazetecilere yaptığı açıklamada da bu eleştirilerini sürdürdü. Trump, "Papa Leo'nun hayranı değilim," diyerek ruhani liderin özellikle dış politika ve güvenlik konularındaki tutumunu eleştirdi.

"Savaşın arkasındaki güç mutlak güç illüzyonu"

Gerginlik, Papa 14. Leo'nun hafta sonu yaptığı ve ABD-İsrail'in İran operasyonlarını "mutlak güç illüzyonu" olarak nitelendirdiği açıklamaların ardından tırmandı.

Papa, doğrudan isim vermese de ABD'li yetkililerin askeri üstünlük vurgularını ve savaşı dini gerekçelerle savunmalarını eleştirmiş, "Tanrı savaş çığırtkanlarının dualarını dinlemez" mesajını paylaşmıştı.

"İran'ın nükleer silahına göz yuman bir Papa istemiyorum"

Trump, Papa'nın açıklamalarına karşılık olarak, "Papa Leo suç konusunda zayıf, dış politikada ise korkunç," değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına sıcak bakan bir Papa istemediğini belirten Trump, Vatikan'ın tutumunun Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini öne sürdü.

Başkan Trump ayrıca, Papa'nın seçilme sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Onu, sadece Amerikalı olduğu ve Başkan Donald J. Trump ile en iyi bu şekilde başa çıkabileceklerini düşündükleri için o makama getirdiler. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Papa aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı ve bir siyasetçi gibi değil, büyük bir Papa gibi hareket etmeye odaklanmalı."

Venezuela ve iç siyaset vurgusu

Trump, eleştirilerini İran savaşıyla sınırlı tutmayarak Papa'nın ABD'nin Venezuela operasyonuna yönelik tutumunu da hedef aldı.

ABD'ye uyuşturucu akışını durdurmak için müdahale ettiklerini savunan Trump, Papa'nın kendisini eleştirmesinin "seçmen iradesine saygısızlık" olduğunu belirtti.

2024 seçimlerinde Katolik seçmenlerin yüzde 55'inin oyunu alan Trump yönetimi, muhafazakar Evanjelik liderlerle yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Trump, Tanrı'nın savaşı onaylayıp onaylamadığı yönündeki soruya ise "Onayladığını düşünüyorum, çünkü Tanrı iyidir ve insanların gözetilmesini ister" yanıtını verdi.