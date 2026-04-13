Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?

Küresel piyasalar haftaya Orta Doğu'dan gelen sıcak haberlerle başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran limanlarını tamamen trafiğe kapatma kararı, enerji koridorlarında "şok dalgası" yarattı. Normal şartlarda yarın için beklenen 4 liralık motorin indirimi, petrol fiyatlarındaki ani yükselişle birlikte yerini belirsizliğe bıraktı. Jeopolitik gerilim petrolü zirveye taşırken, güçlenen dolar ve faiz beklentileriyle altın fiyatlarında geri çekilme yaşanıyor.

ABD'den İran Limanlarına Abluka Kararı: Petrol Fiyatları Fırladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla harekete geçen CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz trafiğinin tamamen durdurulacağını resmen duyurdu. Bugün saat 17:00 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu abluka kararı, küresel petrol arzının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. Kararın açıklanmasının ardından sadece iki saat içinde petrol fiyatları yüzde 8 artış göstererek 104 doların üzerine çıktı. Dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan bu rotanın kapanma riski, piyasalarda panik havası yarattı.

Motorinde 4 Liralık İndirim Beklentisi Suya Düştü

Akaryakıt kullanıcılarını heyecanlandıran "yarın motorine 4 lira indirim" beklentisi, Pakistan'daki görüşmelerin tıkanması ve İran ablukasıyla birlikte tehlikeye girdi. Kısa süre öncesine kadar barış umutlarıyla gerileyen petrol fiyatları, arz krizinin tetiklenmesiyle yönünü yukarı kırdı. Brent petrol sabah seansında 102 dolar seviyelerinde işlem görürken, ham petrol ise 104 doları test etti. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin devam etmesi durumunda beklenen indirimlerin iptal edilebileceğini, hatta yeni zamların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Altın Fiyatlarında Yön Aşağı: Ons ve Gram Altın Düştü

Petrolün aksine altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, petrol fiyatlarını artırarak enflasyon endişelerini körükledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken doları güçlendirdi. Güçlü doların baskıladığı ons altın, dün gece 4 bin 644 dolar seviyesine kadar geriledi. İç piyasada ise gram altın dün 6 bin 646 lira seviyelerini gördükten sonra yeni güne 6 bin 771 lira seviyesinde başladı.

Güncel Altın Fiyatları: Kapalıçarşı ve Resmi Rakamlar

Altın piyasasında ekran fiyatları ile Kapalıçarşı arasındaki makas aralığı korunmaya devam ediyor. 13 Nisan sabahı itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde:

Ons Altın: 4.713 Dolar

Gram Altın (Resmi): 6.771 TL

Gram Altın (Kapalıçarşı): 6.868 TL

Hürmüz Boğazı Krizi: Modern Enerji Tarihinin En Büyük Arz Riski

Uzmanlar, küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı ve çevresindeki ablukayı, "modern enerji tarihinin en büyük arz krizi" olarak nitelendiriyor. Bugün Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak olan abluka, piyasalar tarafından nefesler tutularak takip ediliyor. Enerji geçiş yolunun tamamen devre dışı kalması durumunda akaryakıt fiyatlarında küresel çapta yeni bir rekor serisi yaşanmasından endişe ediliyor.