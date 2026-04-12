Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Kariyerküre Zirve 2026, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi; zirvede diplomanın ötesinde beceri ve uyum yeteneğinin önemi vurgulandı. Kariyer yolculuğunda sadece akademik başarının yetmeyeceğini ifade eden uzmanlar; takım çalışması, iletişim ve insan yönetimi gibi "soft skill" becerilerin, küresel rekabette profesyonelleri bir adım öne çıkaracağını belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 07:50, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 07:57
Gençlerin kariyer yolculuklarına yön vermeyi amaçlayan Kariyerküre Zirve 2026, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitim ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen zirvede, diplomanın artık tek başına iş bulmak için yeterli olmadığı, beceri ve uyum yeteneğinin belirleyici hale geldiği vurgulandı.

Zirve, gençleri, velileri, eğitimcileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu, öğrenciler ve davetliler katıldı.

BECERİYE ODAKLANIN

Gençlere hitap eden Bakan Yardımcısı Macit, yapay zeka çağında mesleklerin hızla dönüştüğünü belirterek "Öğrenmeyi öğrenmek artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi. Küresel belirsizlik ortamına dikkat çeken Macit, düşünür Antonio Gramsci'nin "Eski dünya ölüyor, yeni dünya henüz doğmuyor" sözünü hatırlattı; bu süreçte insani değerlerin kalıcı, yapay zekanın ise kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde yıllık 700 milyar doların üzerinde AR-GE harcaması yapıldığını belirten Macit, bazı şirketlerin AR-GE bütçelerinin birçok ülkenin milli gelirini aştığını ve bu yatırımların odağında yapay zekanın bulunduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTELER YENİLENMELİ

Gelecekte birçok mesleğin değişeceğini ifade eden Macit, yalnızca diploma sahibi olmanın yeterli olmayacağını, üniversitelerin bilgiyle birlikte öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandırması gerektiğini dile getirdi. Takım çalışması, iletişim ve insan yönetimi gibi yetkinliklerin en az akademik eğitim kadar önemli olduğunu vurguladı. Macit, topluma faydalı olmanın ve aile bağlarını güçlü tutmanın bireyi ayakta tutan en önemli değerler olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖNCE KENDİNİZİ TANIYIN

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen oturumlarda, başarının anahtarının bireyin kendi potansiyeline olan inancı ve özgünlüğü olduğu ifade edildi. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan "Kariyer sadece bir meslek seçimi değil, insanın kendi hikayesini yazma sürecidir. 'Hangi meslek?' sorusundan önce 'Ben kimim?' sorusuna cevap aramalısınız" dedi.

Mahmut Özay

Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli ise gençlerin potansiyellerine uygun yollarda ilerlemesinin önemine değinerek şunları kaydetti: En kıymetli yol, kendi sesinizi duyduğunuz yoldur. Aileler yönlendirici değil, gençlerin hayallerine eşlik eden destekçiler olmalıdır.

