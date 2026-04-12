Kayseri Sağlık Turizminde Küresel Sahneye Çıktı: Uluslararası Forum Büyük İlgi Gördü

Kayseri, 'Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı ve Fuarı'nda Akademi, kamu, sivil toplum ve özel sektörün küresel paydaşlarla buluştuğu organizasyon, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini modern sağlık altyapısıyla bütünleştirerek yeni bir vizyon ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle, Erasmus+ KA210 VET programı kapsamında gerçekleştirilen zirve; Kayseri Sağlık Turizmi Derneği (KAYSATUR) koordinatörlüğünde ve Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde "Geçmişten Geleceğe Kadim Şifa" konseptiyle düzenlendi.

1. Gün: 5 Ülke, 15 Stant ve Dev B2B Ağı

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından etkinlik, uluslararası bir ticaret ve vizyon platformuna dönüştü. İspanya, Belçika, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 5 farklı ülkeden 15 firma fuar alanında stant kurarak yenilikçi sağlık hizmetlerini tanıttı.

Küresel iş birliklerinin temelinin atıldığı B2B (İşletmeden İşletmeye) görüşmelerinde; sağlık, turizm, yazılım ve reklam sektörlerinden 40'tan fazla firma masaya oturdu. Bu kritik network ağında, MÜSİAD Hollanda ve Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü gibi sektörün en güçlü sivil toplum kuruluşları da aktif rol alarak Avrupa ile Türkiye arasındaki köprüyü sağlamlaştırdı.

Açılışta Verilen Güçlü Mesajlar

KAYSATUR Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, Kayseri'nin ticaret kimliğini sağlık turizmiyle taçlandırdığını belirterek, "Bugün burada bir milada tanıklık ediyoruz. Kayserililer olarak turizmde olduğu gibi sağlık turizminde de iddialı olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana AB projeleriyle sektöre ivme kazandırdık. Bugün sadece bir kapanış değil, yeni HİSER projesinin de temelini atıyoruz" dedi.

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, konuşmasında sağlık turizminin geleceğinde dijitalleşmenin belirleyici olduğunu vurgulayarak genç neslin bu dönüşümde kritik rol üstlendiğini ifade etti. Seyran, "Gençlerin yüksek dijital okuryazarlığı uluslararası tanıtım, hasta deneyimi ve küresel iletişimde önemli avantaj sağlarken, artan global okuryazarlıkları ve yabancı dil becerileri de farklı kültürleri anlama ve hasta beklentilerini doğru analiz etme kapasitemizi güçlendirmektedir. Bu niteliklerin Türkiye'nin sağlık turizminde rekabet gücünü artırarak ülkeyi küresel pazarda daha görünür ve tercih edilir kılacağını görüyoruz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü, Avrupa sağlık sistemindeki tıkanıklığa işaret etti: "Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk var. Sadece Hollanda'da 38 bin civarında Kayserili yaşıyor. Avrupa sağlık sistemi eski seviyesinde değil. Türkiye; yüksek teknolojisi, kıymetli hekimleri ve güçlü altyapısıyla Avrupalılar için en önemli alternatif haline gelmiştir."

Kayseri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise konuya akademik bir perspektif getirerek, "Sağlık turizmi, ülkeler arası rekabetin ötesine geçerek uluslararası iş birliği ve ortak değer üretimi gerektiren stratejik bir alan haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

2. Gün: Akademik ve Sektörel Çalıştay

Zirvenin ikinci günü, bölgenin ve Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi stratejilerinin belirlendiği geniş çaplı bir çalıştaya sahne oldu. Akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla şu kritik başlıklar masaya yatırıldı:

. Uluslararası modeller ve Türkiye'nin konumu

. Dijitalleşme, medya ve yapay zeka uygulamaları

. İnsan kaynağı, mesleki eğitim ve yenilikçi yaklaşımlar

. Kamu-özel sektör iş birlikleri ile teşvik mekanizmaları

. Sürdürülebilir sağlık turizmi ve wellness

Sonuç Bildirgesi Avrupa Parlamentosu Vizyonuyla Değerlendirildi

Çalıştayın sonuç bildirgesi, yüksek profilli bir istişare toplantısıyla ele alındı. Turizm sektörüyle yakından ilgili olan ve Avrupa Parlamentosu nezdinde de temasları bulunan TBMM Milletvekili Murat Cahit Cıngı ile masa başında özel bir oturum gerçekleştirildi. Yapılan sunumların ardından, Kayseri'nin Avrupa entegrasyonu ve sağlık turizminde atılacak yasal/teşvik edici adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni Hedef: Küresel Sağlık Turizminin Gözdesi Kayseri

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'in de katılımlarıyla destek verdiği bu büyük zirve, şehrin potansiyelini tüm dünyaya ilan etti.

Sahip olduğu güçlü ve modern sağlık altyapısını; kış turizminin parlayan yıldızı Erciyes Dağı, tarihi ticaretin merkezi Kaniş-Karum, doğa harikası Sultan Sazlığı ve bölgeyle bütünleşik Kapadokya gibi eşsiz değerlerle entegre eden Kayseri, uluslararası sağlık turizmi destinasyonları arasında artık "yeni favori" olarak konumlanıyor.