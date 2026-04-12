Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında son 24 saatte 35 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'e, yaralı sayısı 6 bin 588'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 165'inin çocuk, 252'sinin kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 87 sağlık çalışanının öldüğü, 190 sağlık çalışanının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 90 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.