Galibaf'tan Washington'a: ABD güvenimizi kazanamadı, artık karar verme zamanı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, "Karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı. Güvenimizi kazanabilecek mi, kazanamayacak mı" dedi.

Haber Giriş : 12 Nisan 2026 13:05, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 13:06
İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'tan sürece ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Galibaf, "Müzakereler öncesinde, iyi niyet ve gerekli iradeye sahip olduğumuzu vurguladım ancak önceki iki savaşın tecrübeleri nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. İran heyetindeki çalışma arkadaşlarım, ilerlemeye yönelik 168 girişim önerdi ancak karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı. Güvenimizi kazanabilecek mi, kazanamayacak mı" dedi.

"Diplomasi, mücadelenin yanında bir yöntemdir"

Galibaf, sürecin askeri ve diplomatik boyutuna dikkat çekerek, "Biz, diplomasiyi İran milletinin haklarını elde etmek için yürütülen mücadelenin yanında bir yöntem olarak görüyoruz. İranlıların 40 günlük milli savunma sürecinde elde ettiği kazanımları pekiştirmek için çabadan bir an bile geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve İran halkına teşekkür

Pakistan'ın müzakere sürecindeki rolüne de değinen Galibaf, görüşmelerin kolaylaştırılmasına katkılarından dolayı Pakistan'a teşekkür etti. İran halkının süreç boyunca verdiği desteğe de dikkat çeken Galibaf, "İran 90 milyonluk tek bir bedendir. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in tavsiyesiyle sokaklara çıkarak evlatlarına destek olan ve dualarıyla bize güç veren İran halkına minnettarım. Bu yoğun 21 saatlik müzakerelerde görev alan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

