TR-YÖS sınavı'na en yoğun ilgi Azerbaycan'dan oldu

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (TR-YÖS) en fazla katılım Azerbaycan'dan oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 12:03, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 12:04
TR-YÖS, Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye saatiyle 11.15'te başlayan TR-YÖS'te adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı.

Azerbaycan'da, başkent Bakü'nün yanı sıra Gence ve Nahçıvan'da da TR-YÖS yapıldı.

- "En fazla başvuruyu Azerbaycan'dan alıyoruz"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan, Bakü'de yapılan sınavı yerinde inceledi.

Ceylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TR-YÖS'ün 2022'den itibaren ÖSYM tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılda 2 defa yapılan sınava yoğun başvuru aldıklarını bildiren Ceylan, "En fazla başvuruyu Azerbaycan'dan alıyoruz. Azerbaycan bize en yakın ülke. Sadece Türkiye'de sınav yaptığımız dönemde bile Türkiye'den sonra en fazla adayımız Azerbaycan'dan oluyordu. Hala da Azerbaycan ilk sırada yer almaya devam ediyor." dedi.

Ceylan, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'de okumayı tercih ediyorlar. Türkiye dünyada artık eğitim üssü haline gelmeye başladı. Türkiye'nin dış politikasında da bu söz konusudur. Yabancı ülkelerden her yıl 70 binin üzerinde insan Türk üniversitelerine kayıt yaptırıyor." diye konuştu.

