'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı

Terörsüz Türkiye konusunda TBMM'nin hazırladığı yol haritası niteliğindeki rapora dayanarak atılacak yasal adımlar için belirlenen ilkesel eşik henüz aşılamadı. PKK'nın silah bıraktığına yönelik teyit alınmaması nedeniyle ikinci evre olarak nitelendirilen yasal süreç başlatılamıyor.

TAKVİM SARKTI

Terörsüz Türkiye konusundaki yasal düzenlemeler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesinde Ramazan Bayramı sonrası işaret edilmişti. Ancak, PKK'dan silah bırakma konusunda yeni bir adım gelmemesi ve sahada da silah bırakmaya ilişkin bir hareketlilik olmadığının tespit edilmesi, takvimin sarkmasına neden oldu. Ayrıca PKK'nın göstermelik silah bırakma törenin üzerinden aylar geçmesine rağmen bazı mağaraların boşaltılması dışında örgüt cephesinde yeni bir gelişme yaşanmadı.

Yasal adımlar için PKK'nın silahlarını bıraktığının somut olarak görülmesi ve güvenlik bürokrasinin bu durumu teyit ve tespit etmesi gerekiyor. Şu ana kadar MİT'ten hükümete veya siyasi iradeye PKK'nın silah bıraktığının teyit edildiğine yönelik bir bildirim yapılmadı.

TEHDİT DEVAM EDİYOR



Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları ise, bazı mağaraların boşaltılması dışında silah bırakmanın sistematik olarak devam etmediğini belirterek "Halen Türkiye'den Kandil'e kadar olan güzergahta bulunan irili-ufaklı 30 civarındaki mağaranın sadece 7'si boşaltıldı. Bu durumda yasal düzenleme yapılamaz. O mağaralarda silahlı gruplar bulunurken, tehdit devam ederken yasal anlamda bir adım atılmaz. Silah devam ediyorken yasal düzenleme olmaz. Halihazırda terör örgütünün hukuki varlığı devam ediyor. Yasa çıkarmak mesele değil. Mesele burada uygulama. Biz yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Yasa çıkması için sahayı temizlemek lazım. Aksi halde anlamı yok" değerlendirmesini yaptı.

TAKVİM BEKLEMEDE



PKK'nın silah bırakma süreci teyit ve tespit edilemediği için AK Parti tarafından yasal sürece ilişkin bir takvim de açıklanmıyor. Ancak, AK Parti'deki genel görüş, temmuzdan önce çerçeve bir yasanın çıkarılması yönünde.



PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da Kandil'in silah bırakma konusunda ayak diremesine tepki gösterdiği ve sürecin hızlandırılması konusunda mesaj gönderdiği ifade edildi.

ÖRGÜTTEKİ HAZIMSIZLAR



Güvenlik kaynakları, PKK içinde Terörsüz Türkiye sürecini hazmedemeyen bileşenlerin ve kendi gelecekleri açısından kuşkulu olan örgüt üyelerinin bulunduğunu, bu nedenle silah bırakmaya yanaşmadıkları tespitini yapıyor.