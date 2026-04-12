KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı

"Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında Ramazan Bayramı sonrası için planlanan yasal adımlar, PKK'nın silah bıraktığına dair güvenlik bürokrasisinden teyit gelmemesi nedeniyle beklemeye alındı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kandil'in süreci yavaşlatmasına tepki gösterdiği ve sürecin hızlandırılması yönünde mesaj gönderdiği iddia edilirken; örgüt içindeki bazı grupların süreci sabote etmeye çalıştığı belirtildi.

Haber Giriş : 12 Nisan 2026 09:00, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 09:31
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı

Terörsüz Türkiye konusunda TBMM'nin hazırladığı yol haritası niteliğindeki rapora dayanarak atılacak yasal adımlar için belirlenen ilkesel eşik henüz aşılamadı. PKK'nın silah bıraktığına yönelik teyit alınmaması nedeniyle ikinci evre olarak nitelendirilen yasal süreç başlatılamıyor.

TAKVİM SARKTI

Terörsüz Türkiye konusundaki yasal düzenlemeler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesinde Ramazan Bayramı sonrası işaret edilmişti. Ancak, PKK'dan silah bırakma konusunda yeni bir adım gelmemesi ve sahada da silah bırakmaya ilişkin bir hareketlilik olmadığının tespit edilmesi, takvimin sarkmasına neden oldu. Ayrıca PKK'nın göstermelik silah bırakma törenin üzerinden aylar geçmesine rağmen bazı mağaraların boşaltılması dışında örgüt cephesinde yeni bir gelişme yaşanmadı.

Yasal adımlar için PKK'nın silahlarını bıraktığının somut olarak görülmesi ve güvenlik bürokrasinin bu durumu teyit ve tespit etmesi gerekiyor. Şu ana kadar MİT'ten hükümete veya siyasi iradeye PKK'nın silah bıraktığının teyit edildiğine yönelik bir bildirim yapılmadı.

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları ise, bazı mağaraların boşaltılması dışında silah bırakmanın sistematik olarak devam etmediğini belirterek "Halen Türkiye'den Kandil'e kadar olan güzergahta bulunan irili-ufaklı 30 civarındaki mağaranın sadece 7'si boşaltıldı. Bu durumda yasal düzenleme yapılamaz. O mağaralarda silahlı gruplar bulunurken, tehdit devam ederken yasal anlamda bir adım atılmaz. Silah devam ediyorken yasal düzenleme olmaz. Halihazırda terör örgütünün hukuki varlığı devam ediyor. Yasa çıkarmak mesele değil. Mesele burada uygulama. Biz yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Yasa çıkması için sahayı temizlemek lazım. Aksi halde anlamı yok" değerlendirmesini yaptı.

TAKVİM BEKLEMEDE

PKK'nın silah bırakma süreci teyit ve tespit edilemediği için AK Parti tarafından yasal sürece ilişkin bir takvim de açıklanmıyor. Ancak, AK Parti'deki genel görüş, temmuzdan önce çerçeve bir yasanın çıkarılması yönünde.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da Kandil'in silah bırakma konusunda ayak diremesine tepki gösterdiği ve sürecin hızlandırılması konusunda mesaj gönderdiği ifade edildi.

ÖRGÜTTEKİ HAZIMSIZLAR

Güvenlik kaynakları, PKK içinde Terörsüz Türkiye sürecini hazmedemeyen bileşenlerin ve kendi gelecekleri açısından kuşkulu olan örgüt üyelerinin bulunduğunu, bu nedenle silah bırakmaya yanaşmadıkları tespitini yapıyor.

