Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 23:27, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 23:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zalimlerin korkulu rüyasının, hakikatlerin aydınlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir. Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir."


