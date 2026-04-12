Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, kolluktan gelen binlerce liralık parayı Ankara adli emanet yerine zimmetine geçirerek sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı; skandalı katibin öz babası ihbar etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 10:00, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 10:53
Yazdır
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti

Ankara Adliyesi'nde şok yolsuzluk: Zabıt Katibi emanet paraları kumarda kaybetti

Ankara yargı camiası, sarsıcı bir "zimmet" vakasıyla çalkalanıyor. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yapan genç bir zabıt katibinin, kolluktan gelen parayı Ankara adli emanete göndermeyerek ve bankaya yatırmayarak uhdesine aldığı, zimmete geçirdiği paraları şahsi borçları ve sanal kumar tutkusu uğruna kullandığı belirlendi. Olayın trajikomik yanı ise, adaletin işleyişine gölge düşüren bu usulsüzlüğün, oğlundaki ani değişimden şüphelenen bir baba tarafından gün yüzüne çıkarılması oldu. İşte adliye koridorlarını karıştıran yolsuzluğun detayları ve hazırlanan iddianamenin çarpıcı ayrıntıları.

Ankara Adliyesi'nde Zimmet Skandalı Nasıl Ortaya Çıktı?

28 yaşındaki zabıt katibi O.Ç., kısa sürede mali darboğaza girdi. Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen memur, çözümü kendisine teslim edilen kolluktan gelen ve adli emanete gitmesi gereken paraları adli emanete götürmeden zimmetine geçirdiği paralarında buldu. Ancak katibin planları beklediği gibi gitmedi. İçine kapanan ve garip davranışlar sergileyen O.Ç., babasının ısrarlı soruları üzerine suçunu itiraf etti. "Bir hata yaptım" diyerek babasından yardım isteyen O.Ç., babasıyla birlikte adliyeye giderek teslim oldu. Yazı işleri müdürüne yapılan ihbarın ardından savcılık derhal soruşturma başlattı.

"Paraları Çantama Koyup Adliyeden Çıkarıyordum"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli O.Ç., suç mekanizmasını soğukkanlılıkla anlattı. Görevi gereği kolluk kuvvetlerinden teslim aldığı paraları bankaya yatırmak yerine gizlice cebine indirdiğini itiraf eden katip, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'ya geldikten sonra borçlarım katlanarak arttı. Adli emanet için kolluğuun bana teslim ettiği paraları kullanmak aklıma geldi. Kimse görmeden paraları çantama koyup dışarı çıkarıyordum. Bu paraları sanal bahis sitelerinde değerlendirip borçlarımı kapatmayı umuyordum ancak hepsini kaybettim."

31 Farklı Dosyadan Binlerce Lira Buharlaştı
Savcılığın derinleştirdiği incelemelerde, yolsuzluğun boyutları tek tek hesaplandı. Hazırlanan iddianameye göre, şüpheli zabıt katibinin tam 31 farklı soruşturma dosyasına müdahale ettiği tespit edildi. O.Ç.'nin kolluktan aldığı ancak adli emanate teslim etmeyerek zimmetine geçirdiği tutarın toplamda 518 bin 220 TL, 350 dolar ve 60 sterlin olduğu kayıtlara geçti. Paraların bir kısmını ATM üzerinden kendi hesaplarına yatıran, bir kısmını ise nakit olarak harcayan katip hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan dava açıldı.

Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan O.Ç., yaklaşık üç ay süren tutukluluk döneminin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi. İddianamede, sanığın işlediği suçu kabul ettiği (ikrar) ve kamu zararını giderdiği vurgulandı. Şüpheli avukatı aracılığıyla zimmete geçirilen miktarın tamamını geri ödediği için, dosyada "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması talep edildi. Kamu zararının giderilmesine rağmen, yargılama süreci devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber