Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle çalışmalarını sürdürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda annelerin 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Halihazırda izinde olan anneler, bu düzenlemeden yararlanabilecek. Doğumun üzerinden 24 hafta geçmemek şartıyla 16 haftalık iznini tamamlayıp tekrar çalışma hayatına dönen anneler de iznini 24 haftaya tamamlayabilecek. Düzenleme kapsamında işçile için 5 gün olan babalık izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor



Teklif yasalaşırsa, 15 yaşını doldurmayanların sosyal medya hesabı açmaları da engellenecek. Platformlar bunun için yaş belirleme algoritmalarını kullanacak. Eğer kullanıcının 15 yaşın altında olduğu tespit edilirse hesap kapatılacak.

Parlamenterler İstanbul'da bir araya gelecek



Öte yandan Türkiye, 30 yıl aradan sonra, Parlamentolararası Birlik'in genel kurul toplantısına ev sahipliği yapacak. 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek birliğin 152'nci genel kurulu, 157 ülkeden katılımcıyı İstanbul'da buluşturacak. Yabancı meclis başkanları, Türk ve yabancı parlamenterler, üst düzey bürokratlar ile yabancı misyon şefleri bir araya gelecek. Toplantılara Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık yapacak. Görüşmelerde, Gazze ve İran başta olmak üzere, küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.