Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Uraloğlu: 8 yılda Başkentray ile 140.3 milyon yolcu taşıdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2018'de modernize edilerek yeniden hizmete açılan Başkentray'ın 8 yılda 140,3 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 13:54, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 13:56
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2018'de modernize edilerek yeniden hizmete açılan Başkentray'ın 8. hizmet yılı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

"Başkentray ile metro standardında banliyö hizmeti vermeye başladık"

Başkentray Projesi ile mevcut hattın tamamen yenilenip standardının da yükseltilerek metro standardında ulaşım yapılmaya başlandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başkentray'ı yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa ettik. Başkentray ile Kayaş-Sincan arasında metro standardında banliyö hizmeti vermeye başladık. Proje kapsamında, 24 adet banliyö istasyonunun metro standardında yeniden inşa ettik. Eryaman YHT Gar'ı da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryaman'da YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladık."

"8 yılda 140,3 milyon yolcu"

Yolcu sayılarına ilişkinde açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "8 yılda Başkentray ile 140,3 Milyon yolcu taşıdık. Başkentray'ı her gün ortalama 76 bin yolcu kullanıyor, yoğun günlerde bu sayı 115 bine kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 36 kilometrelik hat üzerinde vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz"

Bakan Uraloğlu, Başkentray'ın modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle başkentte toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, "Sincan ile Kayaş arasında uzanan yaklaşık 36 kilometrelik hat üzerinde vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Günlük binlerce yolcuya hizmet veren sistemimiz, yoğun saatlerde sıklaştırılan seferlerle bekleme sürelerini minimuma indiriyor" dedi.

Başkentray'ın sadece bir banliyö hattı olmadığını, aynı zamanda entegre bir ulaşım projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Metro, otobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle sağlanan bağlantılar sayesinde vatandaşlarımızın şehir içinde kesintisiz ulaşımına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projede erişilebilirlik ve yolcu konforunun ön planda tutulduğunu belirten Uraloğlu, tüm istasyonların engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlendiğini, modern tren setleriyle ferah ve güvenli bir seyahat imkanı sunulduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber