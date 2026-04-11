Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile devam eden gerilime ilişkin savaşın süreceğini belirterek, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımla soykırımcı Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Haber Giriş : 11 Nisan 2026 22:49, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 23:22
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır.
Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.
Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."


İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımla soykırımcı Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslamabad'da müzakere süreci devam ettiği sırada dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İran ile olan savaşı devam ettireceğini ilan eden Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan sözler sarf etti.

Netanyahu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerine yer verdi:

"Benim liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti"


