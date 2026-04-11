Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 15:50, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 15:53
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.