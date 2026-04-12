ABD donanması Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan tüm gemileri ablukaya alacaklarını açıkladı. İran'dan gelecek herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirten ABD Başkanı ablukanın yakında başlayacağını ve diğer ülkelerin de operasyona katılacaklarını ifade etti.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Gördüğünüz gibi görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı. Ancak asıl önemli olan nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır.

Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecektir. Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran'ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek."