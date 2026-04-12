Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

5510/4 (A)'Dan, 5510/4 (C)'Ye Geçmek Sosyal Güvenlikte Avantaj Sağlar Mı?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin sosyal güvenlik işlemlerinde 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirleyeceği için önem kazanmakta, bu durumlarına göre 5434 veya 5510 sayılı Kanun kapsamına girilip girilmeyeceği belirlenmektedir.

Haber Giriş : 12 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 13:34
Soru : Merhaba 1981 doğumluyum sigorta girişim 18.12.1998 (4/A olarak ). 14.05.2023-23.10.2023 tarihleri arasında 4 c memur statüsünde prim ödemem mevcut. Toplam primim 4993. Hali hazırda kamuda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. Primlerim şuan 4 a olarak ödenmektedir. Yaklaşık 7 ay kadar sonrasında tekrar kadroya geçeceğim (tercihe bağlı). Benim durumum için hangi kadrodan emeklilik daha avantajlı olur? Kadroya geçtikten sonraki Emeklilik şartlarım nasıl olur? (Prim ve yaş ). Memuriyette EYT' li olur muyum? Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendinde tarif edilmiştir. Sosyal güvenlik işlemlerinde ise işçi statüsünde SGK primleri ödenen çalışanlar olduğundan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

Sözleşmeli statüde görev yapmakta iken memur kadrosuna geçme durumunda sosyal güvenlik durumları;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar:

Sözleşmeli iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına geçme durumunda, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında, olmayanlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında memur sayılmaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmamakla birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı veya bağ-kurlu hizmetleri bulunanlar:

Memur kadrosuna geçmiş olan sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce memurluk hizmeti olmayan, ancak bu tarihten önce ve özellikle de 8 Eylül 1999 tarihinden önce ve 1 Ekim 2008 tarihleri arasında çalışmaları olanlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan sadece emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları olarak:

-Hizmet ve yaş tespitinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır. Yani bu durumdaki kişiler hakkında hizmet durumlarına göre, ya 5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 hükmü (EYT çıktığı için bu kapsamda olanlar, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışması olanlar hakkında yaş şartı aranmamakta, ancak kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet şartı aranmaktadır. Ancak, 8 Eylül 1999 öncesi hiç çalışması olmayıp bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için ise 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü esas alınır ve kadın ve erkek için 25 hizmet yılı, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş dolumu şartı aranır.

-1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayan, bu tarihten sonra memurluk hizmetine başlayan ve emekli olanların emekli aylık hesabında 5510 sayılı Kanun esas alınır ve AYLIK= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı formulü ile hesaplanan bir aylık sistemine dahil olurlar.

Emekli ikramiyelerinde ise 5434 ve 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için aynı sistem dahilinde hesaplama yapılır. (5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü).

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

18/12/1998 tarihinde çalıştığınızı belirttiğiniz sigortalı hizmetleriniz şayet SGK primleri ödenmiş şekilde bir çalışma ise 7438 sayılı Kanun gereği EYT kapsamında olursunuz ve yaş şartı aranmaz.

Ancak, memurluğa geçtikten sonra ve bu çalışmalarınız da 1260 gün ve daha fazla olursa memur statüsünden emeklilik şartlarına tabi olursunuz, bu durumda da mutlaka 9000 gün (25 yıl) hizmet şartını tamamlamanız şartıyla emekliliğe hak kazanırsınız. 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaların olması kaydıyla bayan memurlar için ise 20 hizmet yılı yeterli olmaktadır.

1260 günden (azami 1259 gün) az memurluk hizmetiniz olur ve emekli olmak istediğinizde ise işçi statüsünden emeklilik şartlarına tabi olursunuz, dolayısıyla işçi statüsünden emekliliğinizde de yine 18/12/1998 tarihinde çalışmanızın olduğunu belirttiğiniz bu süre esas alındığında yaş şartı aranmadan 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5975 gün SGK primi ödenmiş çalışma şartının yeterli olacağını değerlendirmekteyiz. Belirtmiş olduğunuz 18/12/1998 tarihi esas alındığında işçi statüsünden emeklilikte aranılan 25 yıllık sigortalılık şartını taşımakta olduğunuzu, ancak yine belirtmiş olduğunuz 4993 günü işçi statüsünden emeklilik için 5975 güne tamamlamanız gerektiğini,

Şayet, 8 Eylül 1999 öncesi çalışmalarınızın olduğunu belirttiğinizden memurluğa geçtikten sonra yukarıda belirttiğimiz gibi bu çalışmanız 1260 gün ve daha fazla olursa erkek memurlar için mutlaka 9000 gün şartına tabi olacağınızı (bayan memurlar için ise 20 hizmet yılı), bu şekilde gelişme olup 1260 gün dahil memurluk çalışmanız olduğunda 5975 gün aranılarak işçi statüsünden de emekli olamayacağınızı,

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Açıklamalarımız bağlamında herhangi bir hak kaybınızın ortaya çıkmaması açısından daha önceden gerek Sosyal Güvenlik Kurumundan, gerekse de görev yaptığınız Kurumundan bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.

Daha önce konuları içeren detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret etmenizi ayrıca tavsiye edebiliriz.

