Sözleşmeli personel, memurlar gibi mi emekli olur?

506 sayılı Kanuna tabi işçi iken 657 sayılı Kanun 4 (B kapsamında sözleşmeli çalışmaya geçen sözleşmeli personel hangi statüden emekli olurlar?

SORU: Merhabalar ben 15.10.1972 doğumluyum.10.12.1993 yılında ssk lı olarak işe başladım.5922 prim günüm var.27.03.2020 tarihinde sözleşmeli 4/b li oldum.Sorum şu olacak, ne zaman ve hangi kurumdan (ssk,emekli sandığı) emekli olabilirim.Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: Çalışma hayatında kamu işyerlerinde farklı statülerde görev yapma durumları bulunmaktadır.

Çalışma şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde belirtilmiş ve kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceği belirlenmiştir. Bu durumlar şöyle olmaktadır:

4-A Memur: Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapmak ile görevlendirilenler memur sayılmaktadır. Yani tamamıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapanlar olmaktadır.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, bu tarihten sonra memur olanlar da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar ve bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden emekli aylıkları bağlanır.

4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır. Bunlar hakkında 6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanmaktadır.

Bu durumda olanlar, 2008 yılı Ekim ayından önce çalışma şekilleri belirtilen esaslar dahilinde memurlarla hemen hemen aynı olmaktadır. Sosyal güvenlik primleri de hem 2008 yılı Ekim ayından önce olsun, hem de sonra olsun işçi statüsünde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden değil de işçilik statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Ancak bunlar hakkında emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı gibi ödemeler olmaz, görevleri sona erdiğinde belirtilen Esaslar dahilinde memur emsali esas alınarak iş sonu tazminatları ödenir.

Çalışırken ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 ( B ) kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar şeklinde ifade edilirler.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar da işçi statüsünde sigortalı sayılmaktadırlar.

Sonuç bağlamında, 657 sayılı Kanun 4 (B) kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar 5510 sayılı Kanun 4/1 ( a) kapsamında sigortalı, yani işçi statüsünde sayılırlar.

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Hem 2020 öncesi işçilikte geçen süreniz hem de bu tarihten sonra 657/4 ( B) kapsamında geçen sözleşmeli çalışma süreleriniz, çalışma koşulları farklı olmakla birlikte SGK kesintileri tamamıyla 5510 sayılı Kanun 4/1 ( a ) kapsamında yapıldığından, emeklilikteki statünüz yine işçi statüsünde olacağını söyleyebiliriz.

Yani, tamamıyla işçi olarak sayılan 2020 öncesi çalışmalarınız ile bu tarihten sonra geçen ve işçi sayılmayan, ancak primleri işçi statüsünde gönderilen kamu hizmetlerinde geçen çalışmalarınızın toplamı üzerinden yine işçi statüsünde emekli olmanız gerektiğini ve yaşlılık aylığınızın da toplam prime esas kazançlarınız üzerinden hesaplanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

İşçi olarak emeklilik şartlarınız belirttiğiniz durumunuza göre 25 yıllık sigortalılık süresi + 54 yaş + 5675 gün yeterli olacaktır.