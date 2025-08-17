Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sözleşmeliden Memurluğa Geçenler İş Sonu Tazminatını Ne Zaman Alırlar?

7433 sayılı Kanunla sözleşmeli personel iken memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemiş, bu süreleri emekliliklerinde emekli ikramiye hizmet yıllarına dahil edilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 00:10
Yazdır
Sözleşmeliden Memurluğa Geçenler İş Sonu Tazminatını Ne Zaman Alırlar?

Ziyaretçi sorusu: Ben kadrolu iken, sözleşmeliye geçtim. Tazminatımı emekli olunca alabilecek miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Kamu Kurumlarında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olanlar 7433 sayılı Kanundan (26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı R.G.) yararlanarak istekleri üzerine memur kadrolarına geçmişlerdir.

7433 sayılı Kanun Madde 2 hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B hükmüne eklenen paragraf hükmü şu şekildedir:

"Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır..."

Ayrıca, 657 SK/Geçici madde 43 hükmü de şu şekildedir:

"Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır."

Hükümlerin Yorumu:

Bu hüküm ile sözleşmeli olarak görev yapmakta olanlardan memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemektedir.

Ödenmeyen bu süreler memur statüsünde ödenecek olan emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilmektedir.

Yani, ilk memurluğa geçişte iş sonu tazminatı ödemesi yapılmayacağı, daha sonra emekli olunacağı zamanda sözleşmeli geçen süreleri ile memurlukta geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesinin ödeneceği belirlenmiştir.

Konuları içeren değerlendirmelerimize örnekler:

Sözleşmeliden Memur Kadrosuna Geçenlerin İs Sonu Tazminat/Emeklilik İkramiye Tutarlarını Hangi Kurum Öder" başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1124555/

Sözleşmeli İken Memur Kadrosuna Geçenler Sözleşmeli Sürelerine İkramiye veya İş Sonu Tazminatı Alabilecek mi? Başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1058698/-

657/4 (B) li personelin emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır." Başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/976105/ Adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Sözleşmeli olarak, yani geçen sürelerinize memurluğa geçiş yapmanız nedeniyle ödenmeyen iş sonu tazminatını, emekli olduğunuzda emeklilik ikramiyesi hizmet süresine dahil edilerek SGK tarafından ödenmesi gerektiğini belirtebiliriz.


