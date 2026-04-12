Fiber internet abone sayısı 5 yılda 2 katına çıktı

Türkiye'nin fiber internet abone sayısı, 5 yılda 2 katına çıkarak 9,8 milyona ulaştı. Fiber optik kablo uzunluğu da 2021-2025 döneminde yüzde 44 artış göstererek 680 bin kilometreyi aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 11:08, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 11:16
Ülkedeki fiber internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Gelişen teknolojik ürünler ve internet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımıyla birlikte, Türkiye'deki fiber abone sayısı 2025'te 10 milyona yaklaştı.

Fiber internet abone sayısı 2021 yılının son çeyreğinde 4 milyon 840 bin 908 iken bir sonraki yıl 5 milyon 702 bin 865'e çıktı. 2023'te 6 milyon 753 bin 379 olan abone sayısı, 2024'te 8 milyon barajını aştı ve 8 milyon 72 bin 629 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl fiber abone sayısı 10 milyon seviyesine yaklaştı ve 9 milyon 845 bin 226'ya ulaştı. Böylece, son 5 yılda fiber internet abone sayısı iki katına çıktı.

"Eve kadar fiber" abone sayısı 2021'de 3,5 milyon seviyelerinde iken geçen yıl 8,6 milyonu aştı. "Binaya kadar fiber" abone sayısı ise aynı dönemlerde, 1,3 milyondan 1,1 milyona geriledi.

- Fiber uzunluk 680 bin kilometreyi aştı

Abone sayılarındaki artış ve fibere yüksek taleple birlikte, fiber optik kablo uzunluğu da 5 yılda önemli ilerleme kaydetti.

İşletmecilerin 2021'in son çeyreği itibarıyla fiber uzunluğu, 471 bin 20 kilometre iken geçen yıl 680 bin 524 kilometreye çıktı.

Böylece, 5 yılda Türkiye'deki fiber uzunluk yüzde 44 artış gösterdi.

Türkiye'nin 5 yıllık fiber internet abone sayısı ve fiber optik kablo uzunluğuna (kilometre) dair veriler ise şöyle:

20212022202320242025
Eve Kadar Fiber 3.507.6464.419.0135.491.1596.845.6418.670.664
Binaya Kadar Fiber 1.333.2621.283.8521.262.2201.226.9881.174.562
Toplam Fiber Abone Sayısı4.840.9085.702.8656.753.3798.072.6299.845.226
Fiber Uzunluğu (kilometre)471.020517.325561.694604.618680.524

