İstanbul'da ünlü isimlere yeni uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da ünlü isimlere yeni uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve fuhşa teşvik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan restoran ve eğlence mekanlarına gece yarısı baskın düzenleyerek geniş çaplı aramalar gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 12:17, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 12:20
Yazdır
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşra Nur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alındı.

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan 4 işletmede yapılan aramalarda, "kasten yaralama" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber