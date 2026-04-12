Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçildi
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 09:08, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 08:54
Irak'ta meclis ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. İkinci tura giden seçimde Nizar Amedi Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Amedi ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oy aldı. Toplamda 229 vekil oy kullandı. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.