Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş, Ankara'daki Trabzon Günleri etkinliğinde Uğurcan Çakır'a yönelik tribün tepkilerini değerlendirdi. Güneş, milli kaleciye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 19:47, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 19:48
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. "61 Sohbet" programında konuşan Güneş, özellikle Uğurcan Çakır hakkında yapılan eleştiriler ve tribün tepkilerine değindi.

Güneş, tribünlerde dile getirilen küfürlü tezahüratlara karşı çıkarak, "İnsanlarımızı dışlamamak lazım. Küfür asla olmamalı. Sadece başkalarının bize yapması değil, bizim de başkalarına yapmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'a önemli katkılar sunduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Uğurcan bize hizmet etti, Trabzonspor'da severek oynadı. Geldiği noktada ayrılık süreci normal karşılanmalı. Giderken de kulübe ekonomik katkı sağladı" dedi.

Başarılı kalecinin kariyerine yurt dışında devam edebileceğini dile getiren Güneş, "Yarın belki Manchester United ya da Barcelona gibi kulüplerde oynayacak ve onunla gurur duyacağız. Bu, Trabzon için kayıp değil kazançtır" şeklinde konuştu.

Güneş, futbolculara yönelik eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini de vurgulayarak, sağduyulu yaklaşım çağrısında bulundu.

