Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı

Fransa devleti, ABD ve İsrail tarafından istihbarat araçları olarak da kullanılan sosyal medya uygulamaları için aldıkları tedbirleri artırıyor. Fransa, kısa bir süre önce memurların WhatsApp ve Telegram türevi uygulamalar yerine yerli Tchap'i kullanmasını zorunlu kılmıştı. Fransa hükümeti şimdi yeni bir adım atıyor. Microsoft Windows'un yerine ise Linux kullanılacak. Bakanlıklar, Amerikan menşeli dijital araçları bırakmak için kapsamlı bir yol haritası oluşturuyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 09:00, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 08:38
Fransa yönetimi, ABD ve İsrail'in istihbarat aracı olarak kullandığı kullandığı işletim sistemi, uygulama ve programlar dünyasından kopmak için stratejik kararlar aldı.

Kamu İşleri ve Hesaplar Bakanlığı ile Dijital İşler Bakanlığı'nın koordinasyonu altında ilerleyen ve Dijital İşler Direktörlüğü (DINUM) tarafından yönetilen süreç, Amerikan ve Çin menşeli uygulamalar yerine Fransız ürünü yazılımların yaygın olarak kullanıma alınmasını öngörüyor. Devletin Avrupa dışı dijital bağımlılığını azaltmayı hedefleyen DINUM somut hedefler belirledi.

- Memurların Whatsapp'ı kullanması yasaklanmıştı, şimdi de Linux yaygınlaştırılacak

Buna göre, ilk etapta İnsanların yoğun olarak kullandığı WhatsApp ve Telegram türevi uygulamaların yerine Fransızlar tarafından geliştirilen Tchap adlı sohbet/paylaşım uygulaması öncelikle kamu görevlileri için zorunlu kılınmıştı.

Şimdi ise Windows işletim sistemi yerine açık kaynak kodlu Linux işletim sistemi yaygınlaştırılacak. Dönüşüm ilk etapta Fransız devlet kurumları tarafından hayata geçirilecek.

Çevrimiçi görüşme programları Microsoft Teams ile Çin menşeli Zoom gibi programların yerine ise yerli olarak geliştirilmiş Visio kullanılacak.

- Dijital İşler Direktörlüğü (DINUM) her bakanlığa sonbahara kadar süre verdi

Fransa devletinin Avrupa dışı uygulamalara bağımlılığını azaltmak için bakanlıklar arası koordinasyonu sağlayan DINUM, her bakanlığa kendi dijital dönüşüm planını hazırlaması için sonbahara dek süre verdi.

Mercek altına alınan sadece WhatsApp, Telegram, Teams, Zoom türevi uygulamalar değil; Fransızlar anti-virüs yazılımları, yapay zeka gereçleri, veri tabanı yönetim sistemleri, sanal ağ merkezlerine de el atıyor. Amerikan yazılımlarına bağımlılığın haritalandırılması görevi ise Devlet Satın Alma Dairesi'ne (DAE) verildi.

- Uygulamalar öncelikle kamu kurumlarından temizlenecek

Bilgi sızıntısı ve güvenlik açığına yol açan uygulamalar öncelikle kamu kurumlarından temizlenecek. Fransız medyası, Kamu İşleri ve Hesaplar Bakanı David Amiel'in şu sözlerini öne çıkarıyor:

"Devlet artık bağımlılığını kabul etmekle yetinemez; özgürleşmelidir. Amerikan araçlarına olan bağımlılığımızı azaltmalı ve dijital kaderimizin kontrolünü yeniden ele geçirmeliyiz. Verilerimizin, altyapımızın ve stratejik kararlarımızın yabancıların uygulama çözümlerine bağımlı olmasını artık kabul edemeyiz.

Geçiş süreci başlattık: Bakanlıklarımız, operatörlerimiz ve endüstriyel ortaklarımız, dijital bağımlılıklarımızı haritalamak ve dijital egemenliğimizi güçlendirmek için benzeri görülmemiş bir girişim başlatıyor. Unutmayın, dijital egemenlik isteğe bağlı değildir."

Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiden Sorumlu Bakan Vekili Anne Le Henanff ise şunları söylüyor:

"Dijital egemenlik bir seçenek değil, stratejik bir zorunluluktur. Avrupa, hedeflerine ulaşmak için gerekli araçlarla donanmalı ve Fransa, egemen, birlikte çalışabilir ve sürdürülebilir çözümlere geçişi hızlandırarak öncülük etmelidir. Devlet, Avrupa dışı çözümlere olan bağımlılığımızı azaltarak net bir mesaj veriyor: Dijital egemenliğe hizmet etmek amacıyla tercihleri üzerinde yeniden kontrol sahibi olan bir kamu otoritesi..."

