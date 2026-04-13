Araçta gizli bölmelerden uyuşturucu çıktı
Diyarbakır'da otomobilin tamponu ile kapısına gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 09:46, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 09:47
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobil takibe alındı.
Pirinçlik uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği yardımıyla detaylı arama yapıldı.
Aramada otomobilin tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.