Uganda Genelkurmay Başkanı Türkiye twitlerini sildi

40 yıldır Uganda Devlet Başkanı olan Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarını sildi. Kainerugaba ancak, attığı paylaşımların haberlerini hesabından silmedi.

Kainerugaba, "Sorunlarımıza çözüm bulmazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi sonlandıracağız" ifadelerine yer vermişti.

Kainerugaba, Türkiye'den en az 1 milyar dolar talep ettiklerini belirtmiş, ayrıca "Türkiye'nin en güzel kadınını eş olarak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Uganda İsrail'e destek veren politikaları ile biliniyor, bu nedenle paylaşımların İsrail yönlendirmesi ile yapıldığı belirtiliyor. Kainerugaba, İsrail'e İran savaşı için 100 bin asker göndermek istediğini ayrıca, İran'ı "yiyebilecek" 500 bin kişilik askeri destek verebileceğini de ileri sürdü. Uganda'nın 45 bin askeri personeli bulunuyor, bütçesi ise 1 milyar dolar.

BÜYÜKELÇİ'DEN AÇIKLAMA

Bu paylaşımların ardından Uganda'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Adonia Ayebare, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki tweetleri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçiminden duyulan memnuniyetsizliğin bir yansımasıdır" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Uganda'nın "Türk dostlarıyla" ortaklıklarına değer verildiğini ancak bunun "egemenlikleri pahasına olmaması" gerektiği savunuldu.

Büyükelçi, "Uganda, endişelerini gidermeyi amaçlayan iyi niyetli görüşmeleri dört gözle bekliyor ve eminim ki Kainerugaba da bunu destekliyor. Endişelenecek bir neden yok" ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.

TÜRKİYE'YE SELAM

Kainerugaba, Büyükelçi'nin açıklamasını kendi hesabından tekrar paylaştı. Kainerugaba, ayrıca, "Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum. Twitter'daki hakaretler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Uganda'dan tüm Türk halkına sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

TWİTTER GENERALİ OLARAK BİLİNİYOR

Garip açıklama ve hareketlerde bulunan bu sözde "general", Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu. Uzun yıllardır Uganda'yı yöneten Museveni, yerine oğlunu hazırlıyor. Bu nedenle, Kainerugaba'nın akıl ve mantık dışı açıklamaları ister istemez dikkat çekti.

MELONİYE'YE 100 İNEKLİK BAŞLIK PARASI ÖNERDİ

Kainerugaba, 2022 yılında 100 inek başlık parası karşılığı İtalyan Başbakanı Meloni'ye evlilik teklifi etti. Kainerugaba, şaka yollu bir şekilde İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni'ye çeyiz olarak 100 Ankole ineği teklif etmişti. Kainerugaba, Meloniyi "korkusuz" olarak nitelendirdi ve teklifin reddedilmesi halinde Roma'yı işgal edeceğini de söyledi.

Yine alay konusu oldu ve İtalya bu sözde generalin açıklamalarına yanıt bile vermedi. Muhtemelen Türkiye de akıl ve mantık dışı açıklamalar yapan bu sözde generale yanıt veremeyecek.

PAYLAŞIMLARI ÖNCE SAHTE SANILDI

Kainerugaba'nın X'ten yaptığı Türkiye paylaşımlarının sahte olduğu düşünüldü. Bu taleplerin başka türlü açıklaması da yapılamazdı. Uganda'nın Türkiye ile sorunu bulunmuyor, bu tür tehdit için ortada neden oluşturucak bir anlaşmazlık da yok. İki ülke arasında 50 milyon dolarlık ticaret hacmi var, bazı Ugandalı ögrenciler Türkiye'de eğitim görüyor.

Bu sorunsuz ilişkilere rağmen, kontrolü iyice yitiren Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini söyledi. Kainerugaba'nın paylaşımları kısa sürede büyük tepki çekti.

Kainerugaba, devlet başkanının oğlu olduğu için sadece bir kişiden destek gördü. Uganda'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Adonia Ayebare, bu saçma taleplere destek verdi.

Ayebare sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki tweet'leri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçimine duyulan hoşnutsuzluğun bir yansımasıdır. Uganda, Türk dostlarımızla olan ortaklıklarını önemsiyor ancak bu, egemenliğimizi feda ederek değil. Uganda, endişelerimizi çözmeye yönelik iyi niyetli görüşmelerin yapılmasını dört gözle bekliyor ve eminim ki Muhoozi Kainerugaba da bunu destekliyor. Alarm verilecek bir neden yok" ifadelerini kullandı.

SAÇMA AÇIKLAMALARA KILIF ARANDI

Bu paylaşım, bu saçma açıklamanın Uganda'nın hassasiyetlere dikkat çekmek için yapıldığı gibi algılanmasına yönelik, Ancak, bu sözde generalin durup dururken Kenya'ya savaş ilan ettiği de biliniyor. Babası Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, oğlunu bu garip hareketleri üzerine görevden almıştı. Ancak, Muhoozi Kainerugaba yeniden görev döndü. i Kainerugaba, 2 yıldır şu anki görevinde ve genellikle sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni 1986 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor. Muhoozi Kainerugaba, babasının yerine en güçlü aday fakat ne ülkesinden ne de yurtdışında destek gören birisi değil. "Twitter generali" olarak da biliniyor. Muhoozi Kainerugaba, Savunma Kuvvetleri Komutanlığ öncesinde özel kuvvetler komutanlığı yaptı.

Muhoozi Kainerugaba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekledi, "Roma'yı ele geçirme" teklifinde bulunarak ve Uganda muhalefet lideri Bobi Wine'ı tehdit ederek diplomatik krize bile neden oldu. Bazı analistler, Muhoozi Kainerugaba'nın, devlet başkanı babasının "diplomasiyi yönlendirmek için kullandığı stratejik bir provokatör ajan" olduğunu da düşünüyor.

Muhoozi Kainerugaba'nın rüyasında Hazreti İsa'yı gördüğünü iddia ettiği sosyal medya paylaşımları da var. 1974 yılında doğan Muhoozi Kainerugaba'nın askeri veya siyasi ibir başarısı bulunmuyor. Sosyal medyadan açıklamalar yaparak gündemde kalmaya çalışan Muhoozi Kainerugaba, 1999 yılında Uganda ordusuna katıldı ve doğal olarak 10 yılda korgeneral rütbesine yükseldi.

İNGİLTERE'DE EĞİTİM GÖRDÜ 3 ÇOCUĞU VAR

Tanzanya doğumlu olan "Korgeneral" Kainerugaba, ailesinin sık sık seyahat etmesi nedeniyle çocukluğunu bir çok ülkedeki farklı okullarda geçirdi. Uganda'da orta öğrenimini tamamladıktan sonra Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'ne gitti. Kainerugaba, Hristiyan inancıyla büyüdü. 1999 yılında Charlotte Kutesa ile evlendi; üç çocukları var.

UGANDA NEDEN İSRAİL'E DESTEK VERİYOR?

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba'nın İsrail'e yönelik açıklamaları, Uganda-İsrail ilişkilerinin tarihsel arka planını ve bu ilişkinin dini, siyasi ve güvenlik boyutlarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail ile Uganda arasındaki ilişkiler, özellikle güvenlik, tarım, teknoloji ve savunma alanlarında uzun yıllara dayanan bir zemine sahip. İki ülke arasındaki temaslar, İsrail'in Doğu Afrika'daki diplomatik açılımı çerçevesinde 1960'lı yıllarda başlamış, bölgesel ve iç siyasi gelişmelere bağlı dalgalanmalar yaşansa da son yıllarda yeniden ivme kazanmış durumda.

Kampala yönetimi, İsrail ile özellikle güvenlik işbirliği ve kalkınma projeleri üzerinden temaslarını sürdürürken, Tel Aviv yönetimi de Uganda'yı Doğu Afrika'daki önemli ortaklarından biri olarak görüyor.Haliç Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhat Orakçı, Uganda'da üst düzey devlet yetkililerinden son günlerde İsrail'e yönelik destek açıklamalarının gelmesinin, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin bölge dışına taşmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

Orakçı, Uganda-İsrail ilişkilerinin tarihsel arka planında 1976'daki Entebbe Operasyonu'nun özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

NETENYAHU'NUN KARDEŞİNİN ANITI VAR

İsrail'in, Uganda'daki Entebbe Havalimanı'na indirilen Fransız Havayolları uçağındaki rehineleri kurtarmak için askeri ve istihbari unsurlarla düzenlediği operasyonun iki ülke ilişkilerinde önemli dönüm noktası olduğunu anlatan Orakçı, "Bu operasyonda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kardeşi Yonatan Netanyahu da hayatını kaybetti. Hatta onun anısına Uganda'da bir anıt dikildi." dedi.

Orakçı, operasyonun ardından Uganda'daki siyasi dengelerin zamanla değiştiğini ve ülkenin sonraki yıllardaki dönüşüm sürecinin Museveni dönemine uzanan zemini hazırladığını ifade etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güney Afrika Birim Koordinatörü Muhammet Emin Esmer, Uganda'nın geçmişte bazı uluslararası platformlarda İsrail'e eleştirel yaklaşmasına rağmen son dönemde daha yakın bir çizgi izlemesi konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Museveni'nin önceki ziyaretlerde Filistin lehine açıklamalar yaptığı, Birleşmiş Milletler'de Filistin lehine oylamalarda bulunduğu, bununla birlikte de zaman zaman İsrail ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğu yönünde açıklamalar yaptığı görülüyor. Bu, ideolojik bir değişimden çok değişen bölgesel ve uluslararası dengelere uyum sağlama çabasıdır."