Öğrenciler, hijyen ile sağlık gerekçeleriyle kantinden alışveriş yapmazlarsa kantin kira bedelinde indirim yapılır mı?

Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 kamerayla izlenecek
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 kamerayla izlenecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Öğrenciler, hijyen ile sağlık gerekçeleriyle kantinden alışveriş yapmazlarsa kantin kira bedelinde indirim yapılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.03.2026 tarih ve 156061336 sayılı yazısıyla, Kar tatili nedeniyle okulların kapalı olduğu günlere ilişkin kantin kira bedelinin kiracılar tarafından ödenip ödenmeyeceği ve hijyen ile sağlık gerekçeleriyle öğrencilerin kantinden alışveriş yapmaması durumunda kantin işletmecisinin ticari faaliyetinin etkilenmesi sebebiyle bu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek kantin kira bedelinde indirim yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş yayınladı.

Haber Giriş : 13 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 08:49
Öğrenciler, hijyen ile sağlık gerekçeleriyle kantinden alışveriş yapmazlarsa kantin kira bedelinde indirim yapılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.03.2026 tarih ve 156061336 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği gibi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16 maddesi ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mili Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Mezkür Yönetmelik eki Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesinin "Kira ödenmesindeki esaslar" başlıklı 7'nci maddesinde; "... Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebep durumlarında eğitim ve öğretime ara verilen günlere tekabül eden kira tutarı o ayın kira bedelinden düşülerek ödeme yapılır..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 23.03.2026 tarih ve 156061336 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, kar tatili nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi sebebiyle okulların kapalı olduğu günlere ilişkin kantin kira bedelinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek kantin kira bedelinden düşüleceği değerlendirilmekle birlikte hijyen ile sağlık gerekçeleriyle öğrencilerin kantinden alışveriş yapmaması durumunda kantin işletmecisinin ticari faaliyetinin etkilenmesi hali mücbir sebep kapsamında yer almadığından kantin kira bedelinde herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

