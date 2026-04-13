Öğrenciler, hijyen ile sağlık gerekçeleriyle kantinden alışveriş yapmazlarsa kantin kira bedelinde indirim yapılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.03.2026 tarih ve 156061336 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği gibi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16 maddesi ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mili Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Mezkür Yönetmelik eki Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesinin "Kira ödenmesindeki esaslar" başlıklı 7'nci maddesinde; "... Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebep durumlarında eğitim ve öğretime ara verilen günlere tekabül eden kira tutarı o ayın kira bedelinden düşülerek ödeme yapılır..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 23.03.2026 tarih ve 156061336 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, kar tatili nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi sebebiyle okulların kapalı olduğu günlere ilişkin kantin kira bedelinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek kantin kira bedelinden düşüleceği değerlendirilmekle birlikte hijyen ile sağlık gerekçeleriyle öğrencilerin kantinden alışveriş yapmaması durumunda kantin işletmecisinin ticari faaliyetinin etkilenmesi hali mücbir sebep kapsamında yer almadığından kantin kira bedelinde herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

