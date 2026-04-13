Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 14:39, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 14:44
B.Ü. yönetimindeki minibüs, Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.