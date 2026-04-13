Hafif ticari araç ve kamyon ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 kamerayla izlenecek
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 kamerayla izlenecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Hafif ticari araç ve kamyon ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 550 milyon 627 bin dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 13:35, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 13:36
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi bu yılın ilk 3 ayında 9 milyar 895 milyon 175 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 15,7'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 9,3 artışla 1 milyar 418 milyon 789 bin dolardan 1 milyar 550 milyon 627 bin dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 67 ülkeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Birleşik Krallık'a hafif ticari araç-kamyon ihracatı 300 milyon dolara yaklaştı

Sektörün, ocak-mart döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yılın ilk 3 ayında 259 milyon 846 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 14'lük artışla 296 milyon 18 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada bulunan Fransa'ya yapılan ihracat, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 82,7 yükselişle 120 milyon 542 bin dolardan 220 milyon 286 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Almanya'ya ocak-mart döneminde dış satımı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-mart döneminde 230 milyon 231 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 215 milyon 291 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise yüzde 12 yükselişle 154 milyon 558 bin dolardan 172 milyon 914 bin dolara çıktı.

Avustralya'ya yüzde 107'lik ihracat artışı

Beşinci sıradaki Slovenya'ya hafif ticari araç-kamyon ihracatı yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 22 düşüşle 201 milyon 931 bin dolardan 157 milyon 385 bin dolara geldi.

Ocak-mart döneminde, Belçika yüzde 48'lik yükseliş ve 136 milyon 511 bin dolarla altıncı, İspanya yüzde 45'lik düşüş ve 87 milyon 930 bin dolarla yedinci, Avustralya yüzde 107'lik artış ve 41 milyon 219 bin dolarla sekizinci, Avusturya yüzde 36'lık yükseliş ve 30 milyon 610 bin dolarla dokuzuncu, İrlanda da yüzde 6'lık azalış ve 19 milyon dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla onuncu sırada yer aldı.

Bu sıralamaya göre, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk 10 ülkenin 8'i Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler oldu.

