Hastaneye sahte rapor operasyonu: 2 sağlık personeli tutuklandı
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte rapor düzenlendiği ve laboratuvar tahlil sonuçlarının değiştirildiği iddiasıyla başlatılan operasyonda, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastane laboratuvarlarında sahte tahlil sonucu verildiği iddiası üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından 3 gün önce Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve bazı evlere operasyon gerçekleştirilmişti. Hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlendiği ve tahlil sonuçlarının değiştirildiği iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol kararı ile diğer 6 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.