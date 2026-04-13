ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası başladı

DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Motorine 4,35 TL indirim geldi
Motorine 4,35 TL indirim geldi
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası başladı

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran limanlarına yönelik deniz ablukası TSİ 17.00 ile başladı.

Haber Giriş : 13 Nisan 2026 19:32, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 19:33
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası başladı

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran limanlarına yönelik deniz ablukası TSİ 17.00 itibarıyla başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından başlatılan abluka kapsamında İran'a giriş ve çıkış yapan tüm gemiler denetim altına alındı.

Abluka sonrası ilk hareketlilik

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin deniz ablukasını başlatmasının ardından ilk İran gemisinin navigasyon sistemini kapatarak uluslararası sulara doğru ilerlediği öne sürüldü.

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukanın 13 Nisan TSİ 17.00'da başlatılacağını duyurmuştu. Açıklamada, uygulamanın İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki tüm limanlarını kapsayacağı ve tüm ülkelere ait gemilere eşit şekilde uygulanacağı belirtilmişti. CENTCOM ayrıca İran dışındaki limanlara giden gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine müdahale edilmeyeceğini kaydetmiş, denizcilere ise bölgede faaliyet gösterirken ABD deniz kuvvetleriyle iletişim halinde olmaları çağrısı yapmıştı.

Abluka kararı müzakerelerin ardından geldi

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu abluka kararını İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hafta sonu yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından almıştı. ABD yönetimi, İran'a yönelik baskıyı artırmak amacıyla deniz trafiğini hedef alırken, CENTCOM'un son günlerde bölgede mayın temizleme ve güvenli geçiş koridoru oluşturma çalışmalarını hızlandırdığı kaydedilmişti.

Bölgede askeri hareketlilik arttı

ABD Donanması'na ait savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde yoğun faaliyet yürüttüğü, mayın temizleme operasyonlarına insansız su altı araçlarının da dahil edileceği bildirilmişti. ABD'li yetkililerin oluşturulacak "güvenli deniz koridoru" ile ticari gemi trafiğinin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediği aktarılmıştı.

İran tarafı ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrol ve yönetimi altında olduğunu vurgulamış, askeri unsurların bölgeye yaklaşmasının ateşkes ihlali sayılacağını ve sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Trump'tan İran'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ablukanın başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran Donanması, 158 gemiyle birlikte tamamen yerle bir edilerek denizin dibini boyladı. Vurmadığımız şeyler, 'hızlı taarruz gemisi' olarak adlandırdıkları az sayıdaki teknelerdir. Bunları ciddi bir tehdit olarak değerlendirmedik" ifadelerini kullanmıştı.

İran Donanması'nı tehdit eden Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız silah sistemiyle anında hızlı ve acımasız şekilde imha edilecektir" demişti.

