DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Ana sayfaHaberler Siyasi

DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel politikalara dair söylemlerini çarpıtarak "İsrail'in işgal edileceği" yönünde asılsız iddialar ortaya atan The Telegraph gazetesi, İletişim Başkanlığı'nın müdahalesi sonrası içeriği kaldırarak özür diledi. Operasyonel haberlerin ardından İletişim Başkanlığı'nın sunduğu gerçekler karşısında İsrail'in etkili medya organı Maariv de geri adım atarak yalanlama metnini yayınlamak zorunda kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 20:03, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 20:10
Yazdır
Türkiye'nin stratejik iletişim kanalları, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttü. The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına dair ortaya attığı asılsız iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekmek zorunda kaldı.

Asılsız İddialar ve Küresel Yayılım

Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı "Türkiye'ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyon, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

Gazete Özür Diledi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından hızla harekete geçerek söz konusu söylemleri çürüttü ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koydu. İletişim Başkanlığı'nın kararlı ve etkin duruşu neticesinde; Gazete, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak açıkça özür diledi.

İsrail Medyası Gerçeğe Daha Fazla Kayıtsız Kalamadı

İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv, İletişim Başkanlığı'nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı.

Sonuç Odaklı Dezenformasyonla Mücadelede

Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü "hakikat mücadelesinin" başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığı'nın sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber