Çalıştaylar'da görevlendirilen öğretmenlere okulda kalsaydı alacağı ek dersler ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 07.02.2026 tarih ve 152758282 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın ikinci fıkrasında ise; "(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere, Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için görevlendirmenin Bakanlığımızın merkez veya taşra teşkilatında yürütülmekte olan mutat görevleri yapmak üzere gerçekleştirilmesi gerekmekte olup çalıştayların bu kapsamda bulunmadığı açıktır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.02.2026 tarih ve 152758282 sayılı görüş yazısında; "Diğer taraftan, çalıştayların Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan etkinliklere yakın olduğu görülmekle birlikte, söz konusu bentte münhasıran sayılan etkinlikler arasında çalıştaylar bulunmadığından, çalıştayların bu bent kapsamında değerlendirilmesi de mümkün görülmemektedir.

Zira söz konusu Kararın uygulanmasına yönelik açıklamaları içeren Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 17'nci maddesinin dördüncü paragrafında; "ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş görevler için, bu yönde alınan onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır." denilmek suretiyle, söz konusu Kararda belirlenmemiş olan hiçbir etkinliğe bağlı olarak ek ders ücreti ödenemeyeceği vurgulanmıştır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR