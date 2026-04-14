Narin Güran cinayetinde kolluk yetkililerine ağır suçlama

Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Narin Güran cinayetinde kolluk yetkililerine ağır suçlama

Narin Güran cinayetini konu alan "Şeytantepe" isimli 140 Journos belgeseli, soruşturma ve yargılama sürecine ağır eleştiriler yöneltiyor. Kamera kayıtlarından dijital delillere, tanık ifadelerinden medya manipülasyonuna kadar birçok başlıkta "delillerin göz ardı edildiği ve yanlış bir kurgu üzerine hüküm kurulduğu" iddia ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 01:10, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 01:25
2024 yılında Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davası, yalnızca bir çocuk cinayeti değil, aynı zamanda Türkiye'de adalet sisteminin nasıl işlediğine dair tartışmaların da merkezine yerleşti. Cinayeti konu alan yeni belgesel, bu tartışmayı daha da derinleştiriyor.

Belgeselde ortaya konan iddialar, sıradan bir "soruşturma hatası" eleştirisinin çok ötesine geçiyor. İddialara göre, dosya daha ilk günlerden itibaren yanlış bir varsayıma kilitlendi; deliller bu varsayıma göre seçildi, bazı kritik bulgular ise ya görmezden gelindi ya da hiç araştırılmadı. Kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi, dijital verilerin çelişkili değerlendirilmesi ve çelişkili ifadelerin sorgulanmadan esas alınması gibi unsurlar, "maddi gerçeğe ulaşılmadığı" tezinin temelini oluşturuyor.

Aile üyelerine ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025'te amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında "nitelikli öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı. Narin Güran'ın cesedini arabasına alarak dere kenarına sakladığı ortaya çıkan Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin ise "Nitelikli kasten öldürmeye yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozmuştu.

Türkiye'nin hafızasına kazınan ve Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın hayattan koparılmasıyla sonuçlanan trajik olay, 140 journos ekibi tarafından hazırlanan "Şeytantepe" adlı yapımla ekranlara taşındı.

Tüyler Ürperten İfadeler ve "Hayalet" Profili

Yayımlanan yapımda en çok dikkat çeken detaylardan biri, soruşturma aşamasında defalarca ifadesini değiştiren ve adeta bir "hayalet" gibi hareket eden Nevzat Bahtiyar. Belgeselde, Bahtiyar'ın sonradan verdiği ve kan donduran "İsteseydim Narin'i parça parça ederdim" şeklindeki sözleri, cinayetin ardındaki soğukkanlılığı gözler önüne seriyor. Belgesel ekibi, bu kişinin aile üyeleriyle görüşmek istese de herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtiyor.

Medya Eliyle Yaratılan Cadı Avı

Belgeselin en sert eleştiri okları ise reyting uğruna olayı bir televizyon fantezisine dönüştüren gündüz kuşağı programlarına yöneltiliyor. Çalışmada, ekranlardan yayılan asılsız senaryoların toplumu nasıl galeyana getirdiği ve Tavşantepe köyündeki herkesin suçlu-suçsuz ayrımı yapılmaksızın nasıl çarmıha gerildiği işleniyor. Olayların bu kadar büyümesi karşısında asıl faillerin ve "köydeki hayaletin" yaşanan kaosu nasıl sessizce izlediği, gazeteci İsmail Saymaz, Serbestiyet editörü Onur Erkan, adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi ve davanın avukatlarının analizleriyle desteklenerek izleyiciye aktarılıyor.

Güran ailesine yeniden yargılama

Belgeselin en dikkat çekici yönü ise, cinayetin Nevzat Bahtiyar tarafından işlenmesine rağmen kolluk güçlerinin soruşturmanın başlangıcında kapıldıkları aile içi cinayet görüşünden dolayı, diğer aile üyelerinin boş yere tutuklandıkları iddiası oldu.

