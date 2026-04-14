Ana sayfaHaberler Yaşam

Denizlerde av yasağı başlıyor

1 Eylül 2025'te başlayan balıkçılık sezonu bu gece yarısı itibarıyla sona ererken, av yasağı öncesi uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 15:49, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 15:51
Yazdır
Türkiye genelinde denizlerdeki av sezonunun sonuna gelindi. Bu gece yarısından (15 Nisan) itibaren uygulanacak olan genel av yasağıyla birlikte gırgır ve trol tekneleri limanlara çekilecek. Yeni sezonun başlayacağı tarihe kadar tezgahlardaki taze balık arzının azalacak olması, fiyatların artacağı beklentisini de beraberinde getirdi. Bu durumu fırsat bilen binlerce vatandaş, sezonun son gününde balıkçı çarşılarında uzun kuyruklar oluşturarak hem günlük tüketim hem de stok yapmak için alışverişe koştu.

Balık Fiyatları Av Yasağı Öncesi Dip Yaptı

Av yasağına saatler kala balıkçılar ellerindeki stokları tüketmek için fiyatlarda ciddi indirimlere gitti. Son haftaların en düşük seviyelerinin görüldüğü tezgahlarda, özellikle sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin kilogram fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, yasağın başlamasıyla birlikte taze balık girişinin duracağını ve fiyatların hızla yükseleceğini belirtirken, bu durumun tezgahlardaki yoğunluğu iki katına çıkardığını ifade ediyor.

Vatandaş Kışlık Balık Stokuna Başladı: Derin Dondurucular Doluyor

Sadece günlük akşam yemeği için değil, gelecek aylardaki fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen vatandaşlar da harekete geçti. Birçok kişi kilolarca balık satın alarak derin dondurucularda saklama yoluna gidiyor. Uzmanlar, balıkların türlerine ve yağ oranlarına göre buzlukta 3 ila 8 ay arasında tazeliğini koruyabildiğini belirtirken, stoklama yapacak vatandaşları temizleme ve paketleme konusunda dikkatli olmaları için uyarıyor.

Yeni Av Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Denizlerdeki ekosistemi korumak ve balık popülasyonunun devamlılığını sağlamak amacıyla uygulanan bu kısıtlama süreci yaklaşık iki ay sürecek. Bu gece yarısı (14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece) yürürlüğe girecek olan genel av yasağı, 15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Balıkçılar bu tarihten itibaren yeniden "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak. Bu süre zarfında tezgahlarda daha çok kültür balıkları (çipura, levrek vb.) ve kıyı balıkçılığı ile avlanan ürünlerin yer alması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber