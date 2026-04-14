Yılmaz Özdil: CHP'li siyasetçiler beni tehdit etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, ayrıldığı Sözcü TV sonrası yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Kendi YouTube kanalında konuşan Özdil, CHP içinden bazı isimlerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Özdil, daha önce yaptığı açıklamada "Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek" ifadeleriyle merak uyandırmıştı.

Yeni yayınladığı videoda ise bu sözlerini daha da ileri taşıyarak, çarpıcı iddialar dile getirdi. Ünlü bir CHP'li siyasetçinin kendisine teklif getirdiğini öne süren Özdil, "Sosyal medyadaki gücünü anlatarak aba altından sopa gösterdi. Bu teklifi asla kabul etmem dedim. Ertesi sabah karalama kampanyası başlattı" dedi.

Özdil ayrıca, CHP'li bir başka siyasetçinin de WhatsApp üzerinden kendisini açıkça tehdit ettiğini iddia ederek, "İstedikleri gibi yayın yapmazsam boykot kampanyası başlatacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı. Özdil'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak birçok kullanıcı, Özdil'in söz konusu siyasetçilerin isimlerini açıklamamasını ve iddialarına ilişkin resmi bir suç duyurusunda bulunmamasını eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu tür ciddi iddiaların somutlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Özdil'in hem isimleri açıklaması hem de hukuki süreci başlatması gerektiğini dile getirdi. Tartışma büyürken, gözler Özdil'in iddialarına ilişkin atacağı adımlara çevrildi.