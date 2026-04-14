MEB'den Siverek'teki okul saldırısına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan hadisenin toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğü belirtildi.

Saldırının ardından devletin ilgili tüm kurumlarının anında müdahale ettiği ve kapsamlı bir tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir.

Eğitime 4 gün ara verildi

Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahaya indiği ve rehabilitasyon faaliyetlerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime 'dört gün' süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz koordinasyon içinde hareket etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık adli sürece müdahil olacak

Konunun tüm yönleriyle hassasiyetle takip edildiği bildirilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de adli sürece müdahil olacağı kaydedildi.

Yaralananların sağlık durumlarının yakından izlendiği ifade edilen açıklamada, "Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.