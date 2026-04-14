Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

'REHİNE ÖĞRENCİ' İDDİASI

Olayda öğrenciler dahil 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıya ilişkin konuşan görgü tanığı, saldırganın 17-18 yaşlarında çocuk olduğunu dile getirdi.

Uzun namlulu silahla lise bahçesine girdiğini ifade eden görgü tanığı, "Önce bahçede sonra ise okula Direkt rastgele ateş açtı." dedi.

VALİ AÇIKLADI: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak "16 yaralımız var. Okulumuzun eski bir öğrenci saldırgan, 2007 doğumlu. Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor.." dedi.

NTV Şanlıurfa Muhabiri Kadir Çelikcan'ın aktardığına göre, saldırganın daha önce arkadaşıyla tartıştığı ve pompalı tüfekle okula geldiği belirtiliyor.