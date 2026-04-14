Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 17 yaşındaki bir öğrenci, girdiği lisede etrafa rastgele ateş açarak çoğu öğrenci 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Uğur Şıldak, saldırganın intihar ettiğini açıkladı. Vali Şıldak'ın verdiği bilgilere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen olayda yaralandı

Haber Giriş : 14 Nisan 2026 11:35, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 11:46
Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

'REHİNE ÖĞRENCİ' İDDİASI

Olayda öğrenciler dahil 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıya ilişkin konuşan görgü tanığı, saldırganın 17-18 yaşlarında çocuk olduğunu dile getirdi.

Uzun namlulu silahla lise bahçesine girdiğini ifade eden görgü tanığı, "Önce bahçede sonra ise okula Direkt rastgele ateş açtı." dedi.

VALİ AÇIKLADI: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak "16 yaralımız var. Okulumuzun eski bir öğrenci saldırgan, 2007 doğumlu. Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor.." dedi.

NTV Şanlıurfa Muhabiri Kadir Çelikcan'ın aktardığına göre, saldırganın daha önce arkadaşıyla tartıştığı ve pompalı tüfekle okula geldiği belirtiliyor.

