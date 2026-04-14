Siverek'teki saldırıda yaralananların kimlikleri belli oldu

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

16 kişiyi yaralayıp intihar etti, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı



Olay yerine ulaşan özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştiren saldırgan ise 16 kişiyi yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Olayda yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralananların kimlikleri belli oldu



Olayda yaralananların kimlikleri ise belli oldu. Silahlı saldırıda, C.E (35), U.D.G, Ö.G, M.T, E.D, A.G, S.E.U, M.K, A.A, M.Ç, M.H.U, U.A, M.K, C.A, Ö.F.S ve E.Ç olduğu belirlendi. Yaralılardan öğretmen olan C.E'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.