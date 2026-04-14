Dışişleri Bakanlığı İskeçe Türk Birliği'nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliği'nin 99. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 10:17, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:29
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, İskeçe Türk Birliğinin 99. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Birliğin, kendi ismini kullanma yönündeki haklı mücadelesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda azimle sürdürdüğü girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.