Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Siverek'teki okul saldırganının kimliği tespit edildi
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Mezarlıkta 'kıble' bilmecesi: Şehitlik ve sivil mezarların yönü farklı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık gösteriyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 15:37, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 15:38
Yazdır
İlçe merkezindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık arz ediyor. Pusula ile yapılan kontrollerde Garnizon Şehitliği'ndeki mezar yerlerinin kıbleye uygun düzenlendiği dikkat çekerken, hemen yanındaki sivil mezarların yönlerinin değişiklik gösterdiği görüldü. Kıble yönlerinin özellikle şehitlikten farklı olduğu gözlenen mezarlar, dronla havadan görüntülendi.

'FARKLI YÖNLERDE OLDUKLARINI GÖRDÜK'

İlçede yaşayan Zümre Sevim, "Mezarlıkların birbirinden farklı yönlerde olduklarını gördük. Bunu fark edince arkadaşımla bir araştırma yaptık ve bunu doğrulamak için de dron uçurduk. Dron ile de baktık. Buradaki mezarların yönünün aksine diğer taraftaki mezarlıklar daha farklı bir açıda duruyor" dedi.

'HASSAS DAVRANACAKLARDIR'

SCÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir de konuyla ilgili müftülük yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirterek, "Konu benim de dikkatimi çekmişti. Müftülük personeli arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde, bu durumu şöyle izah ettiler, bana da makul geldi. Özellikle şehitlerimizin mezarları çok özenli, sistemli ve bilimsel, teknolojik şekilde yapıldığı için ona oldukça özen gösteriliyor. Onların kıble ile ilgili isabete yüzde 100 derece şekilde duruyor. Diğer mezarlıklara gelince bugün için söylemeyelim. Öteden beri gelen uygulamalara dikkat ettiğimizde, bu mezarlıklarda profesyonel mezar kazıcı bulunamıyor. Onlar da kendi şartlarında belki bir önceki mezara denk getiriyorlar. Birbirine benzeterek kazınca bazen farklı bir açı ortaya çıkabiliyor. Hatta bir orandan da bahsedildi. '45 derecelik bir açıyı müsamaha ile karşılıyoruz. Bunun dışında bir uygulama olursa, buna dikkat ediyoruz' dediler. Defnedilmiş olan insanlarla ilgili bu tür tartışmalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Cenaze ile ilgili hasletleri yerine getirmek bir vefa borcudur. Kıbleye göğsü gelecek olduktan sonra bir sorun olmaz. Artık teknoloji, bilim geliştiğine göre inanıyorum ki yetkililer, bu haberden sonra bu konuda daha hassas davranacaklardır. İnsanların kafalarını karıştıracak, 'Pusulaya uygun mu değil mi' sorusuna mahal vermeden mezar kazan arkadaşlarımız buna dikkat ederler. Daha önceden mezarlar kazılıp hazır ediliyor. İlgili birimler kontrol ederler ve vatandaşlar böyle bir tedirginlik yaşamaz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber