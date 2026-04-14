Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor

Motorine bugün 4 liralık indirim gelmişti. Ancak, Brent petrolün 104 dolara fırlamasının ardından Türkiye'de motorinin litre fiyatına 15 Nisan Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 00:50, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 01:05
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki anlık gelişmelere bağlı olarak son günlerde sert dalgalanmalar yaşıyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cuma günü kapanış fiyatlarındaki gevşemeye bağlı olarak motorin fiyatlarına bugün 4 TL 35 kuruşluk bir indirim yansıtılmıştı.

Ancak hafta sonu ABD ile İran arasında İslamabad'da yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve ardından gelen abluka kararı, bu indirim etkisini kısa sürede sildi. Piyasaların yeni haftaya açılmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı hızla yukarı yönlü bir ivme kazanarak 104 dolara kadar tırmandı ve ardından bir miktar denge arayışına girdi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki sert fiyat hareketlerinin ardından 15.04.2026 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 3 lira 55 kuruşluk bir zam bekleniyor.

YİNE MOTORİN 80 TL SINIRINI AŞIYOR

Beklenen 3 lira 55 kuruşluk zammın pompaya yansımasıyla birlikte, büyükşehirlerdeki motorin litre fiyatları yeniden 80 TL bandını geride bırakacak.

14 NİSAN TARİHLİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi (mevcut) güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 62,63 TL/LT
Motorin: 76,56 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 80,11 TL)
LPG: 34,99 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 62,49 TL/LT
Motorin: 76,42 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 79,97 TL)
LPG: 34,39 TL/LT
ANKARA

Benzin: 63,61 TL/LT
Motorin: 77,69 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 81,24 TL)
LPG: 34,87 TL/LT
İZMİR

Benzin: 63,88 TL/LT
Motorin: 77,97 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 81,52 TL)
LPG: 34,79 TL/LT

(Not: Fiyatlar bayiler ve şirketler arasında küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.)

