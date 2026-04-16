Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!

Eğitim yuvalarının "şiddet laboratuvarına" dönüşmesi, toplumun tüm kesimlerinde "Neler oluyor?" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, okullardaki bu "cinnet" halinin bir tesadüf olmadığı konusunda hemfikir.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 08:35, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 09:23
- Aileden ekrana, sosyal çevreden "ünlü olma" arzusuna kadar birçok etken, 14-15 yaşındaki çocukları birer fail haline getiriyor.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG İNCİ NUR ÜLKÜ: EKRAN DEĞİL ŞİDDET LABORATUVARI

Reyting odaklı şiddet içeriklerinin toplumsal duyarsızlaşmaya yol açtığını belirten Ülkü, çocukların ve ergenlerin şiddet içerikli karakterleri sorgulamadan rol model aldığını; bunun da saldırgan tutumlara ve akran çatışmalarına yol açtığını vurguladı. Ülkü, araştırmaların, bu içeriklerin gençlerde karar verme ve duygu yönetimi melekelerini zayıflattığını gösterdiğini ifade etti.

ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI DEMET GÜLALDI: EVDEKİ KAVGA OKULA TAŞINIYOR

Öfke kontrolü problemleri, akran baskısı ve kendini ispatlama isteğinin şiddeti tetiklediğini belirten Gülaldı; riskli sosyal çevre, düşük okul aidiyeti ve zayıf destek mekanizmalarının bu vakaları sıklaştırdığını ifade etti. Gülaldı, evde şiddete maruz kalan veya tanıklık eden çocukların bu davranışı bir "problem çözme yöntemi" olarak içselleştirdiğini söyledi. Açık iletişimin olduğu ailelerde şiddet eğiliminin belirgin şekilde azaldığını belirtti.

EĞİTİMCİ SALİH UYAN: TEK HEDEFLERİ VAR, KAHRAMAN OLMAK!

Amerika'daki okul saldırılarının yaygınlaşma sebebini, saldırganların birer "figür" haline getirilmesine bağlayan Salih Uyan; saldırganların medya aracılığıyla yüceltilmesinin yıkıcı sonuçlarını hatırlattı. Faillerin çoğunun "tanınmak ve kahraman olmak" maksadıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini belirten Uyan, Türkiye için benzer bir senaryonun yaşanma ihtimaline karşı erkenden tedbir alınması gerektiği

ÇOCUK ÇETELERİ UYARISI

Uzmanlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi çocuk çetelerinin etkili olduğu illerde okul saldırılarının tesadüf olmadığını belirtiyor. Kontrolsüz sosyal çevrelerde oluşan bu yapıların okul çağındaki gençleri etkisi altına alarak şiddeti normalleştirdiği ve okulları da kapsayan ciddi bir risk alanı oluşturduğu vurgulanıyor.


