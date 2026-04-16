Eşref Rüya dizisi yayın akışından çıkarıldı

Çarşamba akşamları reyting listelerinde dikkat çeken yapımlardan biri olan Eşref Rüya, dün akşam izleyicilerini ekran başında hayal kırıklığına uğrattı. Haftalık yayın akışında yer almasına rağmen, ani bir kararla listeden çıkarılan dizi için kanaldan henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak bu sessizliğin arkasında, son günlerde Türkiye'yi sarsan toplumsal olaylar ve "ekran şiddeti" tartışmalarının yattığı ileri sürülüyor.

Eşref Rüya Son Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi; konuyla ilgili ne kanaldan ne de yapım ekibinden resmi bir açıklama paylaşıldı. Bu belirsizlik, dizinin sadık takipçileri arasında "final mi yaptı" sorularını beraberinde getirdi. Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre, Kahramanmaraş ve Siverek'te yaşanan vahim şiddet olayları sonrasında artan toplumsal duyarlılık, kanal yönetimini geri adım atmaya itti. Sosyal medyada "dizilerin çocukları şiddete ve suça özendirdiği" yönündeki eleştirilerin çığ gibi büyümesi, bu ani kararın en temel gerekçesi olarak görülüyor.

RTÜK Göreve Çağrıldı: Diziler Şiddeti Sıradanlaştırıyor mu?

Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullara ve sokaklara kadar sirayet eden şiddet dalgası, televizyon ekranlarındaki içeriklerin sorgulanmasına neden oldu. Kamuoyunda, dizilerin genç dimağları çeteleşmeye ve suça yönlendirdiği yönünde sert eleştiriler yükseliyor. Son 20 yıllık süreçte ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi, Yeraltı ve son olarak Eşref Rüya gibi yapımların; şiddeti günlük hayatın bir parçası gibi sunduğu ve "intikam" duygusunu kutsadığı belirtilerek, RTÜK'ün acil tedbir alması isteniyor. Uzmanlar, bu tür yapımların çocukları ve gençleri çeteleşmeye özendiren birer "gayrimeşru rehberi" haline dönüştüğü konusunda uyarıyor.

"Kan Dondurucu Yöntemler" ve Toplumsal Hassasiyet

Eşref Rüya dizisinin son bölüm fragmanlarında yer alan sahneler, bardağı taşıran son damla oldu. Senaryoda yer alan "ölümcül tuzaklar", "kan dondurucu işkence yöntemleri" ve pervasızca sergilenen "silahlı çatışma" sahnelerinin, toplumsal hassasiyetin zirve yaptığı bugünlerde büyük bir tepki çekmesinden endişe edildiği konuşuluyor. Kanalın, olası bir yaptırımın önüne geçmek ve kamuoyu vicdanını yaralamamak adına yayını durdurduğu tahmin ediliyor