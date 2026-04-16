Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Eşref Rüya dizisi yayın akışından çıkarıldı

TV'lerin en çok izlenen dizisi Eşref Rüya, son dakika kararıyla yayın akışından çıkarıldı. Dizinin bu haftaki yeni bölümünün yayınlanmamasının ardında, Kahramanmaraş ve Siverek'te yaşanan infial yaratıcı olayların etkili olduğu düşünülüyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 10:44, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 11:13
Çarşamba akşamları reyting listelerinde dikkat çeken yapımlardan biri olan Eşref Rüya, dün akşam izleyicilerini ekran başında hayal kırıklığına uğrattı. Haftalık yayın akışında yer almasına rağmen, ani bir kararla listeden çıkarılan dizi için kanaldan henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak bu sessizliğin arkasında, son günlerde Türkiye'yi sarsan toplumsal olaylar ve "ekran şiddeti" tartışmalarının yattığı ileri sürülüyor.

Eşref Rüya Son Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi; konuyla ilgili ne kanaldan ne de yapım ekibinden resmi bir açıklama paylaşıldı. Bu belirsizlik, dizinin sadık takipçileri arasında "final mi yaptı" sorularını beraberinde getirdi. Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre, Kahramanmaraş ve Siverek'te yaşanan vahim şiddet olayları sonrasında artan toplumsal duyarlılık, kanal yönetimini geri adım atmaya itti. Sosyal medyada "dizilerin çocukları şiddete ve suça özendirdiği" yönündeki eleştirilerin çığ gibi büyümesi, bu ani kararın en temel gerekçesi olarak görülüyor.

RTÜK Göreve Çağrıldı: Diziler Şiddeti Sıradanlaştırıyor mu?

Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullara ve sokaklara kadar sirayet eden şiddet dalgası, televizyon ekranlarındaki içeriklerin sorgulanmasına neden oldu. Kamuoyunda, dizilerin genç dimağları çeteleşmeye ve suça yönlendirdiği yönünde sert eleştiriler yükseliyor. Son 20 yıllık süreçte ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi, Yeraltı ve son olarak Eşref Rüya gibi yapımların; şiddeti günlük hayatın bir parçası gibi sunduğu ve "intikam" duygusunu kutsadığı belirtilerek, RTÜK'ün acil tedbir alması isteniyor. Uzmanlar, bu tür yapımların çocukları ve gençleri çeteleşmeye özendiren birer "gayrimeşru rehberi" haline dönüştüğü konusunda uyarıyor.

"Kan Dondurucu Yöntemler" ve Toplumsal Hassasiyet

Eşref Rüya dizisinin son bölüm fragmanlarında yer alan sahneler, bardağı taşıran son damla oldu. Senaryoda yer alan "ölümcül tuzaklar", "kan dondurucu işkence yöntemleri" ve pervasızca sergilenen "silahlı çatışma" sahnelerinin, toplumsal hassasiyetin zirve yaptığı bugünlerde büyük bir tepki çekmesinden endişe edildiği konuşuluyor. Kanalın, olası bir yaptırımın önüne geçmek ve kamuoyu vicdanını yaralamamak adına yayını durdurduğu tahmin ediliyor

