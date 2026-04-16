Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

5 silah kullanan katilin babası tutuklandı

Kahramanmaraş'ta ortaokul saldırısında 9 kişi hayatını kaybederken saldırganın babası Uğur Mersinli ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 10:55, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 11:21
Yazdır

Kahramanmaraş'ta acı bir olay yaşandı. Bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırı sonrası Türkiye'nin ciğeri yandı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silahla okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı.

9 CAN KAYBI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

BABA UĞUR MERSİNLİ TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.

Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"BİREYSEL SALDIRI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTE"

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.

Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır.

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir.

İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber