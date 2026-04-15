Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 18:27, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 18:28
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve ardından annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.