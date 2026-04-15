Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının babası gözaltında
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cevdet Yılmaz: Kazakistan ile iş birliğimizi geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya büyümesinin aşağı yukarı 2 katını yaptı geçen sene Kazakistan. Dünya yaklaşık yüzde 3 büyürken Kazakistan yüzde 6,5 büyüdü. İnşallah, bu büyüme hızlarıyla Kazakistan, dünyada çok daha farklı bir konuma yükselecektir. Her alanda Kazakistan ile işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 14:30, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 14:31
Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile başkent Astana'da düzenlenen Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin köklü tarihi bağlardan ve ortak medeniyet hafızasından beslenen çok boyutlu bir kardeşlik zeminine dayandığını söyledi.

Cevdet Yılmaz, son yıllarda karşılaşılan tüm jeopolitik gerilimlere ve bölgedeki ateş çemberine rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası ve güvenli bir liman olarak yoluna devam ettiğini dile getirdi.

"Her alanda Kazakistan ile iş birliğimizi geliştireceğiz"

Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirten Yılmaz, "Ülkemiz, ekonomimiz, dayanıklılığını birçok durumda ispat etmiştir. 22 çeyrektir Türkiye ekonomisi, kesintisiz bir şekilde büyümektedir. Geçen yıl da dünya büyümesinin üzerinde 3,6 büyüme kaydettik ve ekonomimizin büyüklüğü 1,6 trilyon dolar seviyesine gelmiş oldu. Kişi başına gelirimiz ise 18 bin dolar seviyesindedir. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız geçen yıl 273 milyar doları buldu. Bunun yanı sıra tabii hizmet ihracatımız da var." diye konuştu.

Toplam mal ve hizmet ihracatının 390 milyar doları aştığını, bu yıl 400 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayinde son yıllarda büyük bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Yaşadığımız dönem tüm dünya bunun farkına vardı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önceden bu yola çıktı ve geldiğimiz noktada da yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz. Geçen yıl 10,5 milyar dolar savunma sanayi ihracatımız oldu. Dünyanın 11. ülkesiyiz savunma sanayi ihracatında. Burada da gelişmelerimiz devam ediyor."

Kazakistan'ın geçen yıl 300 milyar doları aşan bir milli gelire ulaştığını aktaran Yılmaz, "Dünya büyümesinin aşağı yukarı 2 katını yaptı geçen sene Kazakistan. Dünya yaklaşık yüzde 3 büyürken Kazakistan yüzde 6,5 büyüdü. İnşallah, bu büyüme hızlarıyla Kazakistan, dünyada çok daha farklı bir konuma yükselecektir. Her alanda Kazakistan ile iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'den Kazakistan'a yaklaşık 6 milyar dolar yatırım var"

Yılmaz, Türkiye'den Kazakistan'a yaklaşık 6 milyar dolar yatırım olduğunu, 5 binin üzerinde şirketin burada yatırım yaptığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kazakistan'dan Türkiye'ye 2 milyar doların üzerinde yatırım var ve bine yakın Kazak şirket Türkiye'ye yatırım yapmış durumda. Bunların sayısını, miktarını ve niteliğini daha da artırmamız gerekiyor ki ticaretimizin de altyapısı güçlesin. Bu yatırımlar ne kadar artarsa ticaretimiz de çok daha sağlıklı, güçlü bir zemine kavuşmuş olacaktır. Bu anlamda da karşılıklı olarak yatırıma davet ediyoruz. Türk iş dünyasını Kazakistan'a, Kazak iş dünyasını da Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Hepimizin kazançlı çıkacağına yürekten inanıyoruz."

Devlete düşen görevin uygun ortamı hazırlamak, altyapıyı kurmak, düzenlemeleri yapmak ve teşvikleri sağlamak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Üretken projeleri yapması gereken ise özel sektör. Özel sektör, girişimcilik bir ülkede ne kadar güçlü olursa, ekonomi de o kadar dinamik ve dayanıklı demektir. Dünyanın mevcut konjonktürüne baktığımızda belirsizliklerin arttığı, korumacılık eğilimlerinin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde kamu ile özel sektörün daha güçlü bir diyalog içerisinde hareket etmesi çok kıymetli diye inanıyorum. Kazakistan ve Türkiye olarak girişimcilerimiz için elverişli şartları oluşturmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber