Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Akaryakıta zam geldi

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 07:45, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 07:47
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatında 3 lira 34 kuruş zam geldi.

Peki, 15 Nisan 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

  • İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
  • Motorin litre fiyatı: 75.60 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.99 TL
  • İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 62.51 TL
  • Motorin litre fiyatı: 75.46 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.39 TL
  • Ankara akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 63.62 TL
  • Motorin litre fiyatı: 76.72 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.87 TL
  • İzmir akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 63.90 TL
  • Motorin litre fiyatı: 76.99 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.79 TL

