İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheliye iddianame
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler Ayşe Tarım ve Bahadır Gürcüer hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Tarım ve Bahadır Gürcüer hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan yürütülen soruşturmalar tamamlandı.
Bu kapsamda 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamelerde, üzerlerine atılı suçtan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Tarım hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesine, Gürcüer hakkındaki iddianame ise İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine değerlendirilmek üzere gönderildi.