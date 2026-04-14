DMS Genel Başkanı Cengiz: Memur ve Emekli Maaşında Enflasyon Denklemi Değişmeli!

Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Ekonomi

DMS Genel Başkanı Cengiz: Memur ve Emekli Maaşında Enflasyon Denklemi Değişmeli!

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, TÜİK'in yeni enflasyon hesaplama yönteminin memur ve emekli maaşlarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak "İnsani Yaşam Endeksi" önerisinde bulundu. Cengiz, "Turistlerin harcama alışkanlıklarına göre belirlenen bir sistemle memurun hakkı korunamaz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 17:30, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 18:32
Yazdır
DMS Genel Başkanı Cengiz: Memur ve Emekli Maaşında Enflasyon Denklemi Değişmeli!

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, enflasyon hesaplama yönteminin değişmesinin memur ve emekli maaşlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "İnsani Yaşam Endeksi" uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

TÜİK'in Yeni Sistemi Tartışmaların Odağında

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2026 itibarıyla Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde enflasyon hesaplama yöntemini değiştirmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle bölgedeki jeopolitik krizler, artan enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarındaki yükselişe rağmen açıklanan enflasyon rakamlarının düşüş eğilimi göstermesi, "Enflasyon nasıl hesaplanıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

"Turistin Harcaması Memurun Maaşını Belirleyemez"

DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni sistemdeki çarpıklığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sistemde 'Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları' verileri esas alınıyor. Bu da 54 milyon turist ve 11 milyon yurt dışında yaşayan vatandaşımızın harcama eğilimlerinin sepete dahil edilmesi demek. Turistin hiç ödemediği kira, fatura ve temel gıda gibi kalemlerin ağırlığı düşerken; yerleşik halkın ulaşamadığı otel ve konaklama gibi harcamaların ağırlığı artıyor. Bu durum, gerçek hayat pahalılığının enflasyon verilerine yansımasını engelliyor."

Çözüm Önerisi: İnsani Yaşam Endeksi

Mevcut sistemin memur ve emekliyi mağdur ettiğini savunan Cengiz, maaş artışlarında radikal bir model değişikliği teklif etti. "İnsani Yaşam Endeksi" adını verdiği bu modelle, ücretli kesimin enflasyon kıskacından kurtarılması hedefleniyor.

İnsani Yaşam Endeksi Neleri Kapsıyor?

Önerilen yeni modelde, dört kişilik bir ailenin anayasal haklarını eksiksiz yerine getirebilmesi için şu kalemler baz alınacak:

Temel İhtiyaçlar: Gıda, giyim, kira ve barınma.

Sosyal Haklar: Ulaşım, eğitim, kişisel bakım ve iletişim.

Yaşam Kalitesi: Sağlık, dinlenme (tatil) ve kültürel faaliyetler.

Gelecek Güvencesi: Yatırım ve birikim (Konut, otomobil, eşya taksitleri).

"Bağımsız Bir Kurum Kurulmalı"

Tuncay Cengiz, ekonomik refah ve kaybolan güvenin yeniden tesisi için bu endeksin TÜİK dışında, bağımsız bir birim veya kurum tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cengiz açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Devlet Memurları Konfederasyonu ve DMS olarak teklifimiz nettir: Gelin bir defa olsun bu temel harcamalar üzerinden hesaplama yapalım. O zaman memur ve emeklinin ne durumda olduğu, bizim de haklılığımız tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber