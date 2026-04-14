DMS Genel Başkanı Cengiz: Memur ve Emekli Maaşında Enflasyon Denklemi Değişmeli!

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, enflasyon hesaplama yönteminin değişmesinin memur ve emekli maaşlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "İnsani Yaşam Endeksi" uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

TÜİK'in Yeni Sistemi Tartışmaların Odağında

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2026 itibarıyla Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde enflasyon hesaplama yöntemini değiştirmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle bölgedeki jeopolitik krizler, artan enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarındaki yükselişe rağmen açıklanan enflasyon rakamlarının düşüş eğilimi göstermesi, "Enflasyon nasıl hesaplanıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

"Turistin Harcaması Memurun Maaşını Belirleyemez"

DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni sistemdeki çarpıklığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sistemde 'Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları' verileri esas alınıyor. Bu da 54 milyon turist ve 11 milyon yurt dışında yaşayan vatandaşımızın harcama eğilimlerinin sepete dahil edilmesi demek. Turistin hiç ödemediği kira, fatura ve temel gıda gibi kalemlerin ağırlığı düşerken; yerleşik halkın ulaşamadığı otel ve konaklama gibi harcamaların ağırlığı artıyor. Bu durum, gerçek hayat pahalılığının enflasyon verilerine yansımasını engelliyor."

Çözüm Önerisi: İnsani Yaşam Endeksi

Mevcut sistemin memur ve emekliyi mağdur ettiğini savunan Cengiz, maaş artışlarında radikal bir model değişikliği teklif etti. "İnsani Yaşam Endeksi" adını verdiği bu modelle, ücretli kesimin enflasyon kıskacından kurtarılması hedefleniyor.

İnsani Yaşam Endeksi Neleri Kapsıyor?

Önerilen yeni modelde, dört kişilik bir ailenin anayasal haklarını eksiksiz yerine getirebilmesi için şu kalemler baz alınacak:

Temel İhtiyaçlar: Gıda, giyim, kira ve barınma.

Sosyal Haklar: Ulaşım, eğitim, kişisel bakım ve iletişim.

Yaşam Kalitesi: Sağlık, dinlenme (tatil) ve kültürel faaliyetler.

Gelecek Güvencesi: Yatırım ve birikim (Konut, otomobil, eşya taksitleri).

"Bağımsız Bir Kurum Kurulmalı"

Tuncay Cengiz, ekonomik refah ve kaybolan güvenin yeniden tesisi için bu endeksin TÜİK dışında, bağımsız bir birim veya kurum tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cengiz açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Devlet Memurları Konfederasyonu ve DMS olarak teklifimiz nettir: Gelin bir defa olsun bu temel harcamalar üzerinden hesaplama yapalım. O zaman memur ve emeklinin ne durumda olduğu, bizim de haklılığımız tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır."