Bu laleyi koparmanın cezası 700 bin TL
Batman'ın Sason ilçesinde baharın gelişiyle açan ve koparmanın cezası 700 bin liraya kadar çıkan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 12:58, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 13:40
Her yıl nisan ayında görülen, yörede 'Ağlayan Gelin' olarak da bilinen ve yaklaşık 20 gün ömrü olan ters laleleri görmeye gelen ziyaretçiler, manzarayı fotoğraflamak için dağ yamaçlarına tırmanıyor.
Ziyaretçiler lalelere zarar verilmesini engellemek için cezaların daha da yükseltilmesini istiyor.